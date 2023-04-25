Пожары в Свердловской области: главное к утру 26 апреля. Скрин

Власти готовятся восстанавливать инфраструктуру в сгоревших свердловских поселках

26 апреля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают бороться пожарами, которые массово вспыхнули в Свердловской области 25 апреля Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района и Таежный в городском округе Лесной. Из-за ситуации в регионе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим. Все последние данные об обстановке в регионе — в сбойке URA.RU. Следственный комитет организовал проверку из-за крупных пожаров, возникших на территории региона 25 апреля. Силовики установят обстоятельства их возникновения.

Глава поселка Сосьва Геннадий Макаров, комментируя происшествия, отметил, что сгорел «хороший кусок поселка» (92 дома). 26 апреля он планирует провести встречу с местными жителями.

Известно об одном погибшем в поселке Сосьва. Им оказался дедушка, который за день до инцидента отпраздновал 62-летие.

Спустя несколько часов после заявления главы Сосьвы о том, что сгорело 92 дома, появилась обновленная информация. «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что огнем уничтожено 150 домов. Официально эту информацию не подтвердили

Главы других населенных пунктов в Свердловской области решили организовать дежурство по противопожарной безопасности, мобилизовать все службы и ограничить доступ в лес для населения. Такие меры на территории Алапаевского городского округа ввел мэр Сайгид Билалов.

По факту смерти 62-летнего жителя Сосьвы началась проверка. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили спасатели при разборе завалов.

Неравнодушные свердловчане организуют сборы помощи для людей, оставшихся без крова. Также многие местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.

Тем временем теплая и сухая погода сохраняется в Свердловской области. По прогнозам синоптиков, днем 26 апреля температура воздуха составит от +17-22 градусов, а на юго-востоке температура воздуха и вовсе может подняться до +25 градусов.

К утру 26 апреля спасатели локализовали пожар в Сосьве. Его площадь составила девять тысяч квадратных метров. Огонь затронул 92 дома, отчитались в МЧС.

Также спасатели локализовали пожар в поселке Таежный. Его площадь составила 2700 квадратных метров, огнеборцам удалось отстоять 79 домов.

Из-за пожара в Сосьве губернатор регионе Евгений Куйвашев привел в режим повышенной готовности коммунальные, энергетические и газовые службы региона. Они ведут постоянный мониторинг ситуации в населенных пунктах.

Согласно данным сервиса fires.ru, в Свердловской области по состоянию на утро 26 апреля полыхает больше 25 пожаров. В Свердловской области несколько очагов возгорания Скрин: fires.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района и Таежный в городском округе Лесной. Из-за ситуации в регионе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим. Все последние данные об обстановке в регионе — в сбойке URA.RU. Известно об одном погибшем в поселке Сосьва. Им оказался дедушка, который за день до инцидента отпраздновал 62-летие. Спустя несколько часов после заявления главы Сосьвы о том, что сгорело 92 дома, появилась обновленная информация. «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что огнем уничтожено 150 домов. Официально эту информацию не подтвердили Главы других населенных пунктов в Свердловской области решили организовать дежурство по противопожарной безопасности, мобилизовать все службы и ограничить доступ в лес для населения. Такие меры на территории Алапаевского городского округа ввел мэр Сайгид Билалов. По факту смерти 62-летнего жителя Сосьвы началась проверка. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили спасатели при разборе завалов. Неравнодушные свердловчане организуют сборы помощи для людей, оставшихся без крова. Также многие местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП. Тем временем теплая и сухая погода сохраняется в Свердловской области. По прогнозам синоптиков, днем 26 апреля температура воздуха составит от +17-22 градусов, а на юго-востоке температура воздуха и вовсе может подняться до +25 градусов. К утру 26 апреля спасатели локализовали пожар в Сосьве. Его площадь составила девять тысяч квадратных метров. Огонь затронул 92 дома, отчитались в МЧС. Также спасатели локализовали пожар в поселке Таежный. Его площадь составила 2700 квадратных метров, огнеборцам удалось отстоять 79 домов. Из-за пожара в Сосьве губернатор регионе Евгений Куйвашев привел в режим повышенной готовности коммунальные, энергетические и газовые службы региона. Они ведут постоянный мониторинг ситуации в населенных пунктах. Согласно данным сервиса fires.ru, в Свердловской области по состоянию на утро 26 апреля полыхает больше 25 пожаров.