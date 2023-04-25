Пожары в Свердловской области: главное к утру 26 апреля

Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района и Таежный в городском округе Лесной. Из-за ситуации в регионе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим. Все последние данные об обстановке в регионе — в сбойке URA.RU.
- Следственный комитет организовал проверку из-за крупных пожаров, возникших на территории региона 25 апреля. Силовики установят обстоятельства их возникновения.
- Глава поселка Сосьва Геннадий Макаров, комментируя происшествия, отметил, что сгорел «хороший кусок поселка» (92 дома). 26 апреля он планирует провести встречу с местными жителями.
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Известно об одном погибшем в поселке Сосьва. Им оказался дедушка, который за день до инцидента отпраздновал 62-летие.
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Спустя несколько часов после заявления главы Сосьвы о том, что сгорело 92 дома, появилась обновленная информация. «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что огнем уничтожено 150 домов. Официально эту информацию не подтвердили
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Главы других населенных пунктов в Свердловской области решили организовать дежурство по противопожарной безопасности, мобилизовать все службы и ограничить доступ в лес для населения. Такие меры на территории Алапаевского городского округа ввел мэр Сайгид Билалов.
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По факту смерти 62-летнего жителя Сосьвы началась проверка. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили спасатели при разборе завалов.
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Неравнодушные свердловчане организуют сборы помощи для людей, оставшихся без крова. Также многие местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.
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Тем временем теплая и сухая погода сохраняется в Свердловской области. По прогнозам синоптиков, днем 26 апреля температура воздуха составит от +17-22 градусов, а на юго-востоке температура воздуха и вовсе может подняться до +25 градусов.
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К утру 26 апреля спасатели локализовали пожар в Сосьве. Его площадь составила девять тысяч квадратных метров. Огонь затронул 92 дома, отчитались в МЧС.
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Также спасатели локализовали пожар в поселке Таежный. Его площадь составила 2700 квадратных метров, огнеборцам удалось отстоять 79 домов.
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Из-за пожара в Сосьве губернатор регионе Евгений Куйвашев привел в режим повышенной готовности коммунальные, энергетические и газовые службы региона. Они ведут постоянный мониторинг ситуации в населенных пунктах.
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Согласно данным сервиса fires.ru, в Свердловской области по состоянию на утро 26 апреля полыхает больше 25 пожаров.В Свердловской области несколько очагов возгорания
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