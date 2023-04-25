В Екатеринбурге девочку выкинули из квартиры, залив глаза из перцового баллончика

На улице Евгения Савкова в Екатеринбурге 17-летней девочке брызнули в глаза из перцового баллончика, выкинули ее из квартиры и, предположительно, пытались изнасиловать. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.
«На улице Савкова бригада скорой помощи увезла девочку, которой залили глаза из перцового баллончика. Телефон сел, написала только сообщение», — рассказал собеседник агентства.
По словам медиков, ребенок столкнулся с попыткой изнасилования. К моменту приезда скорой девочку выкинули из квартиры.
URA.RU обратилось к представителю регионального минздрава Константину Шестакову. Он сообщил, что не обладает информацией об инциденте.« В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства произошедшего и характер противоправных действий, совершенных в отношении пострадавшей», — сообщили в пресс-группе городского УМВД.
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