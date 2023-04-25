25 апреля 2023

Челябинцы отправили на фронт противодроновые ружья

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарного груза. Екатеринбург, противодронное ружье, ружье против дронов, ружье антидрон
Помощь формировалась в соответствии с потребностями южноуральских бойцов Фото:
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Жители Челябинской области в рамках марафона «Все для победы!» отправили для южноуральских бойцов, служащих в зоне СВО, противодроновые ружья, квадрокоптеры, рации, прицелы и многое другое. Об этом 26 апреля сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Завершающая партия помощи, укомплектованная в рамках марафона „Все для победы!“, организованного с медиахолдингом „Первый областной“, уже направляется на передовую. Отправили противодроновые ружья, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, тепловизоры, зарядные устройства, рации, флэш-карты и многое другое», — заявил Рыжий.

В ОНФ отметили, что отправили в зону СВО уже четыре грузовика с грузом для челябинских бойцов. Помощь формировалась в соответствии с потребностями южноуральских парней из подразделений разведчиков, связистов, танкистов, роты матобеспечения, взвода огневой поддержки, мобилизованных из 28-й отдельной мотострелковой бригады, полка «Апостол», авиаполка и медроты.

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Жители Челябинской области в рамках марафона «Все для победы!» отправили для южноуральских бойцов, служащих в зоне СВО, противодроновые ружья, квадрокоптеры, рации, прицелы и многое другое. Об этом 26 апреля сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Завершающая партия помощи, укомплектованная в рамках марафона „Все для победы!“, организованного с медиахолдингом „Первый областной“, уже направляется на передовую. Отправили противодроновые ружья, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, тепловизоры, зарядные устройства, рации, флэш-карты и многое другое», — заявил Рыжий. В ОНФ отметили, что отправили в зону СВО уже четыре грузовика с грузом для челябинских бойцов. Помощь формировалась в соответствии с потребностями южноуральских парней из подразделений разведчиков, связистов, танкистов, роты матобеспечения, взвода огневой поддержки, мобилизованных из 28-й отдельной мотострелковой бригады, полка «Апостол», авиаполка и медроты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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