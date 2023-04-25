Челябинцы отправили на фронт противодроновые ружья

Жители Челябинской области в рамках марафона «Все для победы!» отправили для южноуральских бойцов, служащих в зоне СВО, противодроновые ружья, квадрокоптеры, рации, прицелы и многое другое. Об этом 26 апреля сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Завершающая партия помощи, укомплектованная в рамках марафона „Все для победы!“, организованного с медиахолдингом „Первый областной“, уже направляется на передовую. Отправили противодроновые ружья, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, тепловизоры, зарядные устройства, рации, флэш-карты и многое другое», — заявил Рыжий.
В ОНФ отметили, что отправили в зону СВО уже четыре грузовика с грузом для челябинских бойцов. Помощь формировалась в соответствии с потребностями южноуральских парней из подразделений разведчиков, связистов, танкистов, роты матобеспечения, взвода огневой поддержки, мобилизованных из 28-й отдельной мотострелковой бригады, полка «Апостол», авиаполка и медроты.
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