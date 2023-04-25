Курганские бизнесмены после праздника пойдут жаловаться прокурору

Прокурор Андрей Назаров выслушает жалобы бизнесменов на личном приеме 2 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские бизнесмены после праздника Первомая смогут пожаловаться на свои проблемы прокурору Курганской области Андрею Назарову. Личный прием предпринимателей пройдет 2 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

«Прокурор Курганской области Андрей Назаров совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Алексеем Чуевым проведут личный прием предпринимателей 2 мая в 10 часов в здании областной прокуратуры. Представители бизнес-сообщества смогут обратиться по имеющимся вопросам в сфере предпринимательства, а также допускаемых в отношении них нарушений», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены завалили жалобами замгенпрокурора России Сергея Зайцева. Предприниматели жаловались на уголовные преследования, несвоевременную оплату контрактов и нарушения прав аренды. Личный прием бизнесменов проходил 11 апреля.