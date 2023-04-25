25 апреля 2023

Курганские бизнесмены после праздника пойдут жаловаться прокурору

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, назаров андрей
Прокурор Андрей Назаров выслушает жалобы бизнесменов на личном приеме 2 мая Фото:

Курганские бизнесмены после праздника Первомая смогут пожаловаться на свои проблемы прокурору Курганской области Андрею Назарову. Личный прием предпринимателей пройдет 2 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

«Прокурор Курганской области Андрей Назаров совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Алексеем Чуевым проведут личный прием предпринимателей 2 мая в 10 часов в здании областной прокуратуры. Представители бизнес-сообщества смогут обратиться по имеющимся вопросам в сфере предпринимательства, а также допускаемых в отношении них нарушений», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены завалили жалобами замгенпрокурора России Сергея Зайцева. Предприниматели жаловались на уголовные преследования, несвоевременную оплату контрактов и нарушения прав аренды. Личный прием бизнесменов проходил 11 апреля.

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Курганские бизнесмены после праздника Первомая смогут пожаловаться на свои проблемы прокурору Курганской области Андрею Назарову. Личный прием предпринимателей пройдет 2 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры «Прокурор Курганской области Андрей Назаров совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Алексеем Чуевым проведут личный прием предпринимателей 2 мая в 10 часов в здании областной прокуратуры. Представители бизнес-сообщества смогут обратиться по имеющимся вопросам в сфере предпринимательства, а также допускаемых в отношении них нарушений», — сообщили в надзорном ведомстве. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены завалили жалобами замгенпрокурора России Сергея Зайцева. Предприниматели жаловались на уголовные преследования, несвоевременную оплату контрактов и нарушения прав аренды. Личный прием бизнесменов проходил 11 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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