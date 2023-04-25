25 апреля 2023

Половина челябинцев на майские праздники никуда не поедет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Виды города. Челябинск, лес, тропинка, парк
В свои длинные выходные половина горожан никуда не поедет дальше загородных дач Фото:

В Челябинске половина жителей не планируют покидать дом на майские праздники. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, об этом горожане признались в ходе проведенного во второй половине апреля опроса.

«Каждый второй челябинец на майские праздники останется дома. Каждый пятый житель уедет на дачу или в деревню», — рассказали в SuperJob.

Среди женщин больше тех, кто проведет время дома и на даче. При этом часть горожан и вовсе проведет праздники на работе. Аналитики выяснили, что мужчинам трудиться в эти дни придется в два раза чаще, чем женщинам. В итоге работать в 2023 году в первые дни мая придется 11% экономически активного населения.

Только 13% челябинцев в длинные выходные намерены оставить свои дома. Среди них в поездку по России отправятся 5%, на природу — 4%, за границу — 3%, в гости уйдет 1% опрошенных.

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В Челябинске половина жителей не планируют покидать дом на майские праздники. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, об этом горожане признались в ходе проведенного во второй половине апреля опроса. «Каждый второй челябинец на майские праздники останется дома. Каждый пятый житель уедет на дачу или в деревню», — рассказали в SuperJob. Среди женщин больше тех, кто проведет время дома и на даче. При этом часть горожан и вовсе проведет праздники на работе. Аналитики выяснили, что мужчинам трудиться в эти дни придется в два раза чаще, чем женщинам. В итоге работать в 2023 году в первые дни мая придется 11% экономически активного населения. Только 13% челябинцев в длинные выходные намерены оставить свои дома. Среди них в поездку по России отправятся 5%, на природу — 4%, за границу — 3%, в гости уйдет 1% опрошенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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