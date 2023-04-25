Челябинка погибла в ДТП с КАМАЗом

26 апреля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Водитель легковушки отвлекся во время движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Челябинской области погибла, попав в ДТП с КАМАЗом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она находилась в автомобиле, водитель которого отвлекся во время движения. «На 42 километре автодороги Челябинск — Новосибирск, водитель „Лады приоры“ отвлекся от управления. В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным КАМАЗом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по области. В ведомстве отметили, что девушка, находящаяся на пассажирском сидении легковушки, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Жительница Челябинской области погибла, попав в ДТП с КАМАЗом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она находилась в автомобиле, водитель которого отвлекся во время движения. «На 42 километре автодороги Челябинск — Новосибирск, водитель „Лады приоры“ отвлекся от управления. В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным КАМАЗом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по области. В ведомстве отметили, что девушка, находящаяся на пассажирском сидении легковушки, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.