Челябинка погибла в ДТП с КАМАЗом

Жительница Челябинской области погибла, попав в ДТП с КАМАЗом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она находилась в автомобиле, водитель которого отвлекся во время движения.
«На 42 километре автодороги Челябинск — Новосибирск, водитель „Лады приоры“ отвлекся от управления. В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным КАМАЗом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по области.
В ведомстве отметили, что девушка, находящаяся на пассажирском сидении легковушки, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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