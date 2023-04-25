25 апреля 2023

Челябинка погибла в ДТП с КАМАЗом

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки отвлекся во время движения Фото:

Жительница Челябинской области погибла, попав в ДТП с КАМАЗом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она находилась в автомобиле, водитель которого отвлекся во время движения.

«На 42 километре автодороги Челябинск — Новосибирск, водитель „Лады приоры“ отвлекся от управления. В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным КАМАЗом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по области.

В ведомстве отметили, что девушка, находящаяся на пассажирском сидении легковушки, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Жительница Челябинской области погибла, попав в ДТП с КАМАЗом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она находилась в автомобиле, водитель которого отвлекся во время движения. «На 42 километре автодороги Челябинск — Новосибирск, водитель „Лады приоры“ отвлекся от управления. В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным КАМАЗом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по области. В ведомстве отметили, что девушка, находящаяся на пассажирском сидении легковушки, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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