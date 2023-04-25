Власти РФ взяли под контроль ГРЭС в Пермском крае, которой владели немцы

Акции Яйвинской ГРЭС, принадлежащие германскому концерну Uniper, перешли под управление Росимуществом. Соответствующий указ 25 апреля подписал президент России Владимир Путин.
«Согласно указу 83,73% акций „Юнипро“, принадлежащих германскому концерну Uniper и 98,23% акций „Фортума“, владельцем которых была финская группа Fortum, передаются под внешнее управление Росимуществом», — сообщается в официальном telegram-канале «РБК-Пермь». Такая мера была предпринята в ответ на действия недружественных РФ стран.
В пресс-службе компании «Юнипро» изданию отказались комментировать данное событие. URA.RU направило запрос в Яйвинскую ГРЭС, на момент публикации материала ответ не был получен.
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