Власти РФ взяли под контроль ГРЭС в Пермском крае, которой владели немцы

26 апреля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Яйвинская ГРЭС теперь подконтрольна Росимуществу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Акции Яйвинской ГРЭС, принадлежащие германскому концерну Uniper, перешли под управление Росимуществом. Соответствующий указ 25 апреля подписал президент России Владимир Путин. «Согласно указу 83,73% акций „Юнипро“, принадлежащих германскому концерну Uniper и 98,23% акций „Фортума“, владельцем которых была финская группа Fortum, передаются под внешнее управление Росимуществом», — сообщается в официальном telegram-канале «РБК-Пермь». Такая мера была предпринята в ответ на действия недружественных РФ стран. В пресс-службе компании «Юнипро» изданию отказались комментировать данное событие. URA.RU направило запрос в Яйвинскую ГРЭС, на момент публикации материала ответ не был получен.

Акции Яйвинской ГРЭС, принадлежащие германскому концерну Uniper, перешли под управление Росимуществом. Соответствующий указ 25 апреля подписал президент России Владимир Путин. «Согласно указу 83,73% акций „Юнипро“, принадлежащих германскому концерну Uniper и 98,23% акций „Фортума“, владельцем которых была финская группа Fortum, передаются под внешнее управление Росимуществом», — сообщается в официальном telegram-канале «РБК-Пермь». Такая мера была предпринята в ответ на действия недружественных РФ стран. В пресс-службе компании «Юнипро» изданию отказались комментировать данное событие. URA.RU направило запрос в Яйвинскую ГРЭС, на момент публикации материала ответ не был получен.