В ЯНАО жители старше 50 лет стали востребованными работниками

Количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 43% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работодатели стали интересоваться жителями ЯНАО, которым больше 50 лет. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, число приглашений для людей старшего возраста выросло почти в полтора раза.

«Если сравнить март 2023 и март 2022 года, то становится очевидным возрастающий интерес работодателей ЯНАО к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 43%, то есть, почти в полтора раза. При этом по всем остальным возрастным категориям наблюдается падение», — сказано в сообщении.

Специалисты компании объясняют, что в России за прошлый год число работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 миллиона человек. Это связано с высоким спросом на персонал и общим дефицитом кадров. «Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет», — уточнила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В феврале текущего сообщалось, что на Ямале рынок труда испытывает дефицит кадров. Оказалось, что в округе проще всего трудоустроиться в банковскую и туристическую, а также в сферу добычи сырья.