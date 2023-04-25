25 апреля 2023
24 апреля 2023

В ЯНАО жители старше 50 лет стали востребованными работниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста в центре занятости населения. Курган, поиск работы, пенсионеры
Количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 43% Фото:

Работодатели стали интересоваться жителями ЯНАО, которым больше 50 лет. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, число приглашений для людей старшего возраста выросло почти в полтора раза.

«Если сравнить март 2023 и март 2022 года, то становится очевидным возрастающий интерес работодателей ЯНАО к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 43%, то есть, почти в полтора раза. При этом по всем остальным возрастным категориям наблюдается падение», — сказано в сообщении.

Специалисты компании объясняют, что в России за прошлый год число работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 миллиона человек. Это связано с высоким спросом на персонал и общим дефицитом кадров. «Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет», — уточнила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В феврале текущего сообщалось, что на Ямале рынок труда испытывает дефицит кадров. Оказалось, что в округе проще всего трудоустроиться в банковскую и туристическую, а также в сферу добычи сырья.

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Работодатели стали интересоваться жителями ЯНАО, которым больше 50 лет. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, число приглашений для людей старшего возраста выросло почти в полтора раза. «Если сравнить март 2023 и март 2022 года, то становится очевидным возрастающий интерес работодателей ЯНАО к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 43%, то есть, почти в полтора раза. При этом по всем остальным возрастным категориям наблюдается падение», — сказано в сообщении. Специалисты компании объясняют, что в России за прошлый год число работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 миллиона человек. Это связано с высоким спросом на персонал и общим дефицитом кадров. «Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет», — уточнила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. В феврале текущего сообщалось, что на Ямале рынок труда испытывает дефицит кадров. Оказалось, что в округе проще всего трудоустроиться в банковскую и туристическую, а также в сферу добычи сырья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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