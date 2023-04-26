Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге анонсировали хэдлайнеров фестиваля

На фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге выступят Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и «Зверобой»

Всего будет задействовано 128 музыкальных площадок Фото: Размик Закарян © URA.RU

На рок-площадке фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге выступят певец Вадим Самойлов, исполнительница Юлия Чичерина, группа «Зверобой». Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург на пресс-конференции в «Домне», передает корреспондент URA.RU.

«Будет патриотическая площадка в связи с нынешними событиями с названием „Рок-герой“ у памятника „Черный тюльпан“. Там будут выступать группа „Зверобой“, Юлия Чичерина, Вадим Самойлов», — анонсировал Горенбург. Также выступят коллективы из новых регионов России — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Всего организаторы планируют занять 128 площадок, 40 из которых будут на открытом воздухе.