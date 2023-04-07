07 апреля 2023

В ЮАР ждут личного визита Путина на саммит БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Путина ожидают на саммите БРИКС в августе, отметил Анил Суклал Фото:

Южно-Африканская республика (ЮАР) ждет приезда президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Также в мероприятии примут участия остальные лидеры межгосударственного объединения. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

«Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — заявил Анил Суклал в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в ЮАР активно готовятся к саммиту.

В январе ЮАР пригласила Путина посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР. Саммит не созывался с 2020 года из-за пандемии. В объединение входят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал орден на арест Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно отнеслись к этой новости, сообщает «Национальная служба новостей». США и Россия не признают юрисдикцию МУС.

Путина могут арестовать в тех странах, которые признали юрисдикцию МУС. Среди них на Африканском континенте находятся: Южная Африка, Уругвай, Уганда. В марте заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что арест президента России за границей будет равносилен объявлению войны. Он подчеркнул, что выдача ордена на арест не способствует улучшению отношений РФ и Запада.

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Южно-Африканская республика (ЮАР) ждет приезда президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Также в мероприятии примут участия остальные лидеры межгосударственного объединения. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. «Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — заявил Анил Суклал в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в ЮАР активно готовятся к саммиту. В январе ЮАР пригласила Путина посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР. Саммит не созывался с 2020 года из-за пандемии. В объединение входят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал орден на арест Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно отнеслись к этой новости, сообщает «Национальная служба новостей». США и Россия не признают юрисдикцию МУС. Путина могут арестовать в тех странах, которые признали юрисдикцию МУС. Среди них на Африканском континенте находятся: Южная Африка, Уругвай, Уганда. В марте заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что арест президента России за границей будет равносилен объявлению войны. Он подчеркнул, что выдача ордена на арест не способствует улучшению отношений РФ и Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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