В ЮАР ждут личного визита Путина на саммит БРИКС

Южно-Африканская республика (ЮАР) ждет приезда президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Также в мероприятии примут участия остальные лидеры межгосударственного объединения. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.
«Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — заявил Анил Суклал в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в ЮАР активно готовятся к саммиту.
В январе ЮАР пригласила Путина посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР. Саммит не созывался с 2020 года из-за пандемии. В объединение входят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал орден на арест Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно отнеслись к этой новости, сообщает «Национальная служба новостей». США и Россия не признают юрисдикцию МУС.
Путина могут арестовать в тех странах, которые признали юрисдикцию МУС. Среди них на Африканском континенте находятся: Южная Африка, Уругвай, Уганда. В марте заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что арест президента России за границей будет равносилен объявлению войны. Он подчеркнул, что выдача ордена на арест не способствует улучшению отношений РФ и Запада.
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