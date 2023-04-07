В ЮАР ждут личного визита Путина на саммит БРИКС

08 апреля 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

Путина ожидают на саммите БРИКС в августе, отметил Анил Суклал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Южно-Африканская республика (ЮАР) ждет приезда президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Также в мероприятии примут участия остальные лидеры межгосударственного объединения. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. «Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — заявил Анил Суклал в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в ЮАР активно готовятся к саммиту. В январе ЮАР пригласила Путина посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР. Саммит не созывался с 2020 года из-за пандемии. В объединение входят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал орден на арест Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно отнеслись к этой новости, сообщает «Национальная служба новостей». США и Россия не признают юрисдикцию МУС. Путина могут арестовать в тех странах, которые признали юрисдикцию МУС. Среди них на Африканском континенте находятся: Южная Африка, Уругвай, Уганда. В марте заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что арест президента России за границей будет равносилен объявлению войны. Он подчеркнул, что выдача ордена на арест не способствует улучшению отношений РФ и Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Южно-Африканская республика (ЮАР) ждет приезда президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Также в мероприятии примут участия остальные лидеры межгосударственного объединения. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. «Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — заявил Анил Суклал в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в ЮАР активно готовятся к саммиту. В январе ЮАР пригласила Путина посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР. Саммит не созывался с 2020 года из-за пандемии. В объединение входят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал орден на арест Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно отнеслись к этой новости, сообщает «Национальная служба новостей». США и Россия не признают юрисдикцию МУС. Путина могут арестовать в тех странах, которые признали юрисдикцию МУС. Среди них на Африканском континенте находятся: Южная Африка, Уругвай, Уганда. В марте заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что арест президента России за границей будет равносилен объявлению войны. Он подчеркнул, что выдача ордена на арест не способствует улучшению отношений РФ и Запада.