25 апреля 2023

В Пермском крае умерла известная журналистка и телеведущая

В Пермском крае скончалась журналистка и телеведущая Светлана Чашечкина
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О дате и месте прощания с умершей пока не сообщается Фото:

В Пермском крае скончалась известная журналистка и телеведущая Светлана Чашечкина. Об этом сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» мэрия Березников.

«Ушла из жизни Светлана Владимировна Чашечкина, известный журналист, телеведущая, руководящая березниковским телевидеоцентром в девяностые годы. Это жизнерадостный, отзывчивый человек, профессионал своего дела. Она дала путевку в жизнь многим журналистам города», — говорится в сообщении.

Мэрия Березников выражает соболезнования родным и близким Светланы Чашечкиной. О дате и месте прощания с умершей пока не сообщается.

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В Пермском крае скончалась известная журналистка и телеведущая Светлана Чашечкина. Об этом сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» мэрия Березников. «Ушла из жизни Светлана Владимировна Чашечкина, известный журналист, телеведущая, руководящая березниковским телевидеоцентром в девяностые годы. Это жизнерадостный, отзывчивый человек, профессионал своего дела. Она дала путевку в жизнь многим журналистам города», — говорится в сообщении. Мэрия Березников выражает соболезнования родным и близким Светланы Чашечкиной. О дате и месте прощания с умершей пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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