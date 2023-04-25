В Пермском крае умерла известная журналистка и телеведущая

О дате и месте прощания с умершей пока не сообщается
В Пермском крае скончалась известная журналистка и телеведущая Светлана Чашечкина. Об этом сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» мэрия Березников.
«Ушла из жизни Светлана Владимировна Чашечкина, известный журналист, телеведущая, руководящая березниковским телевидеоцентром в девяностые годы. Это жизнерадостный, отзывчивый человек, профессионал своего дела. Она дала путевку в жизнь многим журналистам города», — говорится в сообщении.
Мэрия Березников выражает соболезнования родным и близким Светланы Чашечкиной. О дате и месте прощания с умершей пока не сообщается.
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