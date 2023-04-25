В Пермском крае умерла известная журналистка и телеведущая

В Пермском крае скончалась журналистка и телеведущая Светлана Чашечкина

26 апреля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

О дате и месте прощания с умершей пока не сообщается Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае скончалась известная журналистка и телеведущая Светлана Чашечкина. Об этом сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» мэрия Березников. «Ушла из жизни Светлана Владимировна Чашечкина, известный журналист, телеведущая, руководящая березниковским телевидеоцентром в девяностые годы. Это жизнерадостный, отзывчивый человек, профессионал своего дела. Она дала путевку в жизнь многим журналистам города», — говорится в сообщении. Мэрия Березников выражает соболезнования родным и близким Светланы Чашечкиной. О дате и месте прощания с умершей пока не сообщается.

В Пермском крае скончалась известная журналистка и телеведущая Светлана Чашечкина. Об этом сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» мэрия Березников. «Ушла из жизни Светлана Владимировна Чашечкина, известный журналист, телеведущая, руководящая березниковским телевидеоцентром в девяностые годы. Это жизнерадостный, отзывчивый человек, профессионал своего дела. Она дала путевку в жизнь многим журналистам города», — говорится в сообщении. Мэрия Березников выражает соболезнования родным и близким Светланы Чашечкиной. О дате и месте прощания с умершей пока не сообщается.