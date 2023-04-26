Генпрокурор РФ поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах

Российским прокурорам поручили обеспечить безопасность проведения выборов в этом году для новых регионов. С таким поручением выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным», — сказал Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!