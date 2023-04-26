Генпрокурор РФ поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, прокурор, судебное заседание
Голосование должно быть законным, прозрачным и безопасным, заявил Игорь Краснов Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Российским прокурорам поручили обеспечить безопасность проведения выборов в этом году для новых регионов. С таким поручением выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным», — сказал Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Российским прокурорам поручили обеспечить безопасность проведения выборов в этом году для новых регионов. С таким поручением выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов. «В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным», — сказал Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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