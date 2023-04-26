Генпрокурор РФ поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах

26 апреля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Голосование должно быть законным, прозрачным и безопасным, заявил Игорь Краснов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Российским прокурорам поручили обеспечить безопасность проведения выборов в этом году для новых регионов. С таким поручением выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов. «В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным», — сказал Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Российским прокурорам поручили обеспечить безопасность проведения выборов в этом году для новых регионов. С таким поручением выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов. «В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным», — сказал Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.