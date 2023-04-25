В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) загорелись дачи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.
«В Кетовском округе горят дачи. Дым от огня видно даже в районе Заозерный», — рассказал URA.RU читатель.
Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожар начался в СНТ «Содружество». Площадь пожара составила три Га. От огня пострадали пять строений и на данный момент устанавливают назначения пострадавших сооружений. Всего задействовано 32 человека личного состава и десять единиц техники. Сообщается, что угроза распространения пожара отсутствует. Причину возгорания устанавливается.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане за ТЭЦ-1 загорелась трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.
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