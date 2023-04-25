25 апреля 2023

Под Курганом горят дачи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, дым, пожарные
Угроза распространения пожара под Курганом отсутствует Фото:

В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) загорелись дачи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«В Кетовском округе горят дачи. Дым от огня видно даже в районе Заозерный», — рассказал URA.RU читатель.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожар начался в СНТ «Содружество». Площадь пожара составила три Га. От огня пострадали пять строений и на данный момент устанавливают назначения пострадавших сооружений. Всего задействовано 32 человека личного состава и десять единиц техники. Сообщается, что угроза распространения пожара отсутствует. Причину возгорания устанавливается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане за ТЭЦ-1 загорелась трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.

Под Курганом загорелись дачи
Под Курганом загорелись дачи
Фото:
Площадь пожара под Курганом достигла трех Га
Площадь пожара под Курганом достигла трех Га
Фото:

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В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) загорелись дачи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «В Кетовском округе горят дачи. Дым от огня видно даже в районе Заозерный», — рассказал URA.RU читатель. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожар начался в СНТ «Содружество». Площадь пожара составила три Га. От огня пострадали пять строений и на данный момент устанавливают назначения пострадавших сооружений. Всего задействовано 32 человека личного состава и десять единиц техники. Сообщается, что угроза распространения пожара отсутствует. Причину возгорания устанавливается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане за ТЭЦ-1 загорелась трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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