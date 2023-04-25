Под Курганом горят дачи. Видео

26 апреля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Угроза распространения пожара под Курганом отсутствует Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) загорелись дачи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «В Кетовском округе горят дачи. Дым от огня видно даже в районе Заозерный», — рассказал URA.RU читатель. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожар начался в СНТ «Содружество». Площадь пожара составила три Га. От огня пострадали пять строений и на данный момент устанавливают назначения пострадавших сооружений. Всего задействовано 32 человека личного состава и десять единиц техники. Сообщается, что угроза распространения пожара отсутствует. Причину возгорания устанавливается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане за ТЭЦ-1 загорелась трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м. Под Курганом загорелись дачи Фото: читатель URA.RU Площадь пожара под Курганом достигла трех Га Фото: читатель URA.RU

В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) загорелись дачи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «В Кетовском округе горят дачи. Дым от огня видно даже в районе Заозерный», — рассказал URA.RU читатель. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожар начался в СНТ «Содружество». Площадь пожара составила три Га. От огня пострадали пять строений и на данный момент устанавливают назначения пострадавших сооружений. Всего задействовано 32 человека личного состава и десять единиц техники. Сообщается, что угроза распространения пожара отсутствует. Причину возгорания устанавливается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане за ТЭЦ-1 загорелась трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.