Тюменские отделения почты в майские праздники будут работать по новому графику

Почтовые отделения в Тюмени будут закрыты 1 и 9 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские отделения «Почты России» в майские праздники будут работать по измененному графику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Тюменской области», — рассказали в мэрии. В другие дни учреждения работаю по следующему графику:

8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья;

со 2 по 7 мая почтовые отделения региона будут работать в обычном режиме

Кроме того, 1 и 9 мая в регионе не будут работать центры «Мои Документы». В остальные дни отделения будут открыты как обычно.