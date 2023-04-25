25 апреля 2023

Тюменские отделения почты в майские праздники будут работать по новому графику

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, почта, почта россии, Отделение почты россии
Почтовые отделения в Тюмени будут закрыты 1 и 9 мая Фото:

Тюменские отделения «Почты России» в майские праздники будут работать по измененному графику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Тюменской области», — рассказали в мэрии. В другие дни учреждения работаю по следующему графику:

  • 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья;
  • со 2 по 7 мая почтовые отделения региона будут работать в обычном режиме

Кроме того, 1 и 9 мая в регионе не будут работать центры «Мои Документы». В остальные дни отделения будут открыты как обычно.

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Тюменские отделения «Почты России» в майские праздники будут работать по измененному графику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Тюменской области», — рассказали в мэрии. В другие дни учреждения работаю по следующему графику: Кроме того, 1 и 9 мая в регионе не будут работать центры «Мои Документы». В остальные дни отделения будут открыты как обычно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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