Тюменские отделения почты в майские праздники будут работать по новому графику

Почтовые отделения в Тюмени будут закрыты 1 и 9 мая
Тюменские отделения «Почты России» в майские праздники будут работать по измененному графику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Тюменской области», — рассказали в мэрии. В другие дни учреждения работаю по следующему графику:
- 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья;
- со 2 по 7 мая почтовые отделения региона будут работать в обычном режиме
Кроме того, 1 и 9 мая в регионе не будут работать центры «Мои Документы». В остальные дни отделения будут открыты как обычно.
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