Эрдоган отменил выступление в Турции из-за недомогания

Тайип Эрдоган отменил свой визит по городам Турции из-за плохого самочувствия, передает Son dakikaФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает турецкое издание Son dakika.
«Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, заявил, что по совету врачей проведет среду дома», — говорится в сообщении. Лидер добавил, что, к сожалению, не сможет собраться со своими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса.
Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире, передает RT. По словам политика, он слишком сильно заработался из-за предвыборной кампании и получил желудочный грипп.
Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает турецкое издание Son dakika. «Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, заявил, что по совету врачей проведет среду дома», — говорится в сообщении. Лидер добавил, что, к сожалению, не сможет собраться со своими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса. Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире, передает RT. По словам политика, он слишком сильно заработался из-за предвыборной кампании и получил желудочный грипп.