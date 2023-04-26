Эрдоган отменил выступление в Турции из-за недомогания

26 апреля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Тайип Эрдоган отменил свой визит по городам Турции из-за плохого самочувствия, передает Son dakika Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает турецкое издание Son dakika. «Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, заявил, что по совету врачей проведет среду дома», — говорится в сообщении . Лидер добавил, что, к сожалению, не сможет собраться со своими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса. Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире, передает RT. По словам политика, он слишком сильно заработался из-за предвыборной кампании и получил желудочный грипп.

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает турецкое издание Son dakika. «Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, заявил, что по совету врачей проведет среду дома», — говорится в сообщении. Лидер добавил, что, к сожалению, не сможет собраться со своими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса. Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире, передает RT. По словам политика, он слишком сильно заработался из-за предвыборной кампании и получил желудочный грипп.