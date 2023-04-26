Эрдоган отменил выступление в Турции из-за недомогания

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Саммит G20, эрдоган реджеп тайип
Тайип Эрдоган отменил свой визит по городам Турции из-за плохого самочувствия, передает Son dakika Фото:

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает турецкое издание Son dakika.

«Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, заявил, что по совету врачей проведет среду дома», — говорится в сообщении. Лидер добавил, что, к сожалению, не сможет собраться со своими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса.

Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире, передает RT. По словам политика, он слишком сильно заработался из-за предвыборной кампании и получил желудочный грипп.

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Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган отменил поездку по городам страны в рамках предвыборной кампании из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает турецкое издание Son dakika. «Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, заявил, что по совету врачей проведет среду дома», — говорится в сообщении. Лидер добавил, что, к сожалению, не сможет собраться со своими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса. Ранее стало известно, что Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире, передает RT. По словам политика, он слишком сильно заработался из-за предвыборной кампании и получил желудочный грипп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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