Силовики спасли собак из горящего питомника в Сосьве

Служебных собак вытащили из питомника сгоревшей Сосьвы
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области спасли служебных собак из горящего питомника в Сосьве. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник внутренней службы, пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.
«Сотрудники ГУФСИН смогли спасти служебных собак из питомника. Сейчас животным ничего не угрожает», — отметил полковник Левченко.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. На тушение были брошены силы спасателей и добровольцев. Пожарные подключили авиацию. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва на севере области.
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