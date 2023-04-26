Силовики спасли собак из горящего питомника в Сосьве

26 апреля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Служебных собак вытащили из питомника сгоревшей Сосьвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области спасли служебных собак из горящего питомника в Сосьве. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник внутренней службы, пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко. «Сотрудники ГУФСИН смогли спасти служебных собак из питомника. Сейчас животным ничего не угрожает», — отметил полковник Левченко. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. На тушение были брошены силы спасателей и добровольцев. Пожарные подключили авиацию. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва на севере области.

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области спасли служебных собак из горящего питомника в Сосьве. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник внутренней службы, пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко. «Сотрудники ГУФСИН смогли спасти служебных собак из питомника. Сейчас животным ничего не угрожает», — отметил полковник Левченко. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. На тушение были брошены силы спасателей и добровольцев. Пожарные подключили авиацию. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва на севере области.