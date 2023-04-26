Силовики спасли собак из горящего питомника в Сосьве

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Центр кинологической службы. Курган, служебная собака, кинологическая служба, спаниель
Служебных собак вытащили из питомника сгоревшей Сосьвы Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области спасли служебных собак из горящего питомника в Сосьве. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник внутренней службы, пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

«Сотрудники ГУФСИН смогли спасти служебных собак из питомника. Сейчас животным ничего не угрожает», — отметил полковник Левченко.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. На тушение были брошены силы спасателей и добровольцев. Пожарные подключили авиацию. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва на севере области.

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Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области спасли служебных собак из горящего питомника в Сосьве. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник внутренней службы, пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко. «Сотрудники ГУФСИН смогли спасти служебных собак из питомника. Сейчас животным ничего не угрожает», — отметил полковник Левченко. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. На тушение были брошены силы спасателей и добровольцев. Пожарные подключили авиацию. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва на севере области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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