«Известия»: беспилотник упал на здание Мосгорсуда

Беспилотник упал на территории Мосгорсуда
На территорию Московского городского суда упал беспилотник. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник.
«Коптер упал на территорию Мосгорсуда. Никаких посторонних предметов на беспилотник не крепилось». —
URA.RU отправило запрос в Мосгорсуд, с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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