«Известия»: беспилотник упал на здание Мосгорсуда

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Обстановка у Мосгорсуда во время процесса над оппозиционером. Москва, полиция, мосгорсуд, омон
Беспилотник упал на территории Мосгорсуда Фото:

На территорию Московского городского суда упал беспилотник. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник.

«Коптер упал на территорию Мосгорсуда. Никаких посторонних предметов на беспилотник не крепилось». — отмечают журналисты в telegram-канале, ссылаясь на свой источник. В настоящий момент устанавливаются детали происшествия. Ранее в России массово находят упавшие беспилотники 24 апреля.

URA.RU отправило запрос в Мосгорсуд, с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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На территорию Московского городского суда упал беспилотник. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник. «Коптер упал на территорию Мосгорсуда. Никаких посторонних предметов на беспилотник не крепилось». — отмечают журналисты в telegram-канале, ссылаясь на свой источник. В настоящий момент устанавливаются детали происшествия. Ранее в России массово находят упавшие беспилотники 24 апреля. URA.RU отправило запрос в Мосгорсуд, с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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