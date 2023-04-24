В России массово находят упавшие беспилотники: главное к вечеру 24 апреля

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, дрон, stock, бла
За день обнаруживали несколько беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На протяжении всего дня в России находят упавшие беспилотники. Большую часть из них обнаружили в Московской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 апреля.

  • Первые новости о беспилотниках на российской территории были опубликованы в первой половине дня, около 8:00 (по Мск). Тогда в лесу Подмосковья обнаружили начиненный взрывчаткой дрон, весом в 85 килограмм. Затем около 16:00 дня (по Мск) в Московской области нашли еще один летательный аппарат. Через несколько часов на территории Павло-Посадского городского округа вновь упал беспилотник.
  • Украинские беспилотники восемь раз атаковали Белгородскую область за 23 апреля. Один человек получил ранение. Кроме того, была повреждена вышка связи и трансформатор.
  • ВС РФ нанесли ракетный удар по грузинским наемникам при помощи комплекса «Искандер». В Минобороны РФ уточнили, что ударом были уничтожены до 60 человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отобрал десять человек. Они будут заниматься вопросами укомплектования украинских солдат.
  • Россия и Украина рассматривают возможность провести обмен военнопленными по формату «все на всех». По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, страны приближаются к решению данного вопроса.
  • Российские военные пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базу флота в Севастополе. Об этом сообщает Пятый канал.

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На протяжении всего дня в России находят упавшие беспилотники. Большую часть из них обнаружили в Московской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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