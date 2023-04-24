В России массово находят упавшие беспилотники: главное к вечеру 24 апреля

24 апреля 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

За день обнаруживали несколько беспилотников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На протяжении всего дня в России находят упавшие беспилотники. Большую часть из них обнаружили в Московской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 апреля. Первые новости о беспилотниках на российской территории были опубликованы в первой половине дня, около 8:00 (по Мск). Тогда в лесу Подмосковья обнаружили начиненный взрывчаткой дрон, весом в 85 килограмм. Затем около 16:00 дня (по Мск) в Московской области нашли еще один летательный аппарат. Через несколько часов на территории Павло-Посадского городского округа вновь упал беспилотник.

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На протяжении всего дня в России находят упавшие беспилотники. Большую часть из них обнаружили в Московской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 апреля.