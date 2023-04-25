Пермские МФЦ рассказали о режиме работе в майские праздники

Центры не будут работать, 1,8 и 9 мая
Пермские многофункциональные центры в Пермском крае не будут работать в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте пермского МФЦ.
«В период празднования Дня труда и Дня Победы в многофункциональных центрах „Мои документы“ изменится график работы. В этом году МФЦ будут закрыты для посетителей 1 мая, а также 8 и 9 мая» — говорится на сайте. Остальные дни центры будут работать по обычному расписанию.
Меньше выходных дней будет у сотрудников пермской «Почты России». Почтовые отделения будут работать 8 мая по графику воскресенья
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