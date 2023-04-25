25 апреля 2023

Пермские МФЦ рассказали о режиме работе в майские праздники

Пермские МФЦ не будут работать 1, 8 и 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, мфц госуслуг, мфц
Центры не будут работать, 1,8 и 9 мая Фото:

Пермские многофункциональные центры в Пермском крае не будут работать в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте пермского МФЦ.

«В период празднования Дня труда и Дня Победы в многофункциональных центрах „Мои документы“ изменится график работы. В этом году МФЦ будут закрыты для посетителей 1 мая, а также 8 и 9 мая» — говорится на сайте. Остальные дни центры будут работать по обычному расписанию.

Меньше выходных дней будет у сотрудников пермской «Почты России». Почтовые отделения будут работать 8 мая по графику воскресенья

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Пермские многофункциональные центры в Пермском крае не будут работать в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте пермского МФЦ. «В период празднования Дня труда и Дня Победы в многофункциональных центрах „Мои документы“ изменится график работы. В этом году МФЦ будут закрыты для посетителей 1 мая, а также 8 и 9 мая» — говорится на сайте. Остальные дни центры будут работать по обычному расписанию. Меньше выходных дней будет у сотрудников пермской «Почты России». Почтовые отделения будут работать 8 мая по графику воскресенья
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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