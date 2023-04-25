Пермские МФЦ рассказали о режиме работе в майские праздники

Пермские МФЦ не будут работать 1, 8 и 9 мая

26 апреля 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Центры не будут работать, 1,8 и 9 мая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермские многофункциональные центры в Пермском крае не будут работать в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте пермского МФЦ. «В период празднования Дня труда и Дня Победы в многофункциональных центрах „Мои документы“ изменится график работы. В этом году МФЦ будут закрыты для посетителей 1 мая, а также 8 и 9 мая» — говорится на сайте. Остальные дни центры будут работать по обычному расписанию. Меньше выходных дней будет у сотрудников пермской «Почты России». Почтовые отделения будут работать 8 мая по графику воскресенья

Пермские многофункциональные центры в Пермском крае не будут работать в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте пермского МФЦ. «В период празднования Дня труда и Дня Победы в многофункциональных центрах „Мои документы“ изменится график работы. В этом году МФЦ будут закрыты для посетителей 1 мая, а также 8 и 9 мая» — говорится на сайте. Остальные дни центры будут работать по обычному расписанию. Меньше выходных дней будет у сотрудников пермской «Почты России». Почтовые отделения будут работать 8 мая по графику воскресенья