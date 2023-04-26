Подросток, обвиняемый в насилии в спецшколе Екатеринбурга, попытался выйти на свободу

Суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в насилии в спецшколе Екатеринбурга

Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11 июня включительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Суд оставил под стражей подростка, которого ранее взяли под арест из-за сексуального скандала в спецшколы № 124. Школьник попытался обжаловать это решение. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«14 апреля постановлением Чкаловского районного суда Екатеринбурга 16-летний учащийся спецшколы был заключен под стражу. Органами предварительного расследования подросток обвиняется по п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ. Судебный акт был обжалован стороной защиты», — сообщает суд.

Однако судебная коллегия решила оставить апелляцию без удовлетворения. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть до 11 июня.

Ранее стало известно, что в специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Участников скандала взяли под арест 14 апреля.