Подросток, обвиняемый в насилии в спецшколе Екатеринбурга, попытался выйти на свободу

Суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в насилии в спецшколе Екатеринбурга
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Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11 июня включительно Фото:
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Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Суд оставил под стражей подростка, которого ранее взяли под арест из-за сексуального скандала в спецшколы № 124. Школьник попытался обжаловать это решение. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«14 апреля постановлением Чкаловского районного суда Екатеринбурга 16-летний учащийся спецшколы был заключен под стражу. Органами предварительного расследования подросток обвиняется по п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ. Судебный акт был обжалован стороной защиты», — сообщает суд.

Однако судебная коллегия решила оставить апелляцию без удовлетворения. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть до 11 июня.

Ранее стало известно, что в специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Участников скандала взяли под арест 14 апреля.

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Суд оставил под стражей подростка, которого ранее взяли под арест из-за сексуального скандала в спецшколы № 124. Школьник попытался обжаловать это решение. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «14 апреля постановлением Чкаловского районного суда Екатеринбурга 16-летний учащийся спецшколы был заключен под стражу. Органами предварительного расследования подросток обвиняется по п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ. Судебный акт был обжалован стороной защиты», — сообщает суд. Однако судебная коллегия решила оставить апелляцию без удовлетворения. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть до 11 июня. Ранее стало известно, что в специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились «товарищеские суды» с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя, который делал это в качестве наказания за провинности. Участников скандала взяли под арест 14 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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