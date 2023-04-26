В Кремле не думают о выдвижении Байдена на новый президентский срок

О том, что Джо Байден может снова стать президентом, стоит беспокоиться гражданам США, отметил пресс-секретарь
Кремль не беспокоит инициатива президента США Джо Байдена о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и т. д.», сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!