В Кремле не думают о выдвижении Байдена на новый президентский срок

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
О том, что Джо Байден может снова стать президентом, стоит беспокоиться гражданам США, отметил пресс-секретарь Фото:

Кремль не беспокоит инициатива президента США Джо Байдена о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и т. д.», сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Кремль не беспокоит инициатива президента США Джо Байдена о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и т. д.», сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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