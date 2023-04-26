В Чебаркуле задержали 80-летнего пенсионера по подозрению в развращении несовершеннолетней

26 апреля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

На пенсионера готовятся возбудить уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) задержали 80-летнего пенсионера, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина оголил свое „достоинство“ перед 14-летней девочкой. Не совсем понятно, что было у него в голове в этот момент, но статью он себе заработал», — рассказал источник. Пенсионер был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и избрании меры пресечения. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В Чебаркуле (Челябинская область) задержали 80-летнего пенсионера, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина оголил свое „достоинство“ перед 14-летней девочкой. Не совсем понятно, что было у него в голове в этот момент, но статью он себе заработал», — рассказал источник. Пенсионер был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и избрании меры пресечения. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.