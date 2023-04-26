В Чебаркуле задержали 80-летнего пенсионера по подозрению в развращении несовершеннолетней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
На пенсионера готовятся возбудить уголовное дело Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) задержали 80-летнего пенсионера, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина оголил свое „достоинство“ перед 14-летней девочкой. Не совсем понятно, что было у него в голове в этот момент, но статью он себе заработал», — рассказал источник.

Пенсионер был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и избрании меры пресечения.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркуле (Челябинская область) задержали 80-летнего пенсионера, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина оголил свое „достоинство“ перед 14-летней девочкой. Не совсем понятно, что было у него в голове в этот момент, но статью он себе заработал», — рассказал источник. Пенсионер был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и избрании меры пресечения. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...