В Чебаркуле задержали 80-летнего пенсионера по подозрению в развращении несовершеннолетней

На пенсионера готовятся возбудить уголовное дело
В Чебаркуле (Челябинская область) задержали 80-летнего пенсионера, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Мужчина оголил свое „достоинство“ перед 14-летней девочкой. Не совсем понятно, что было у него в голове в этот момент, но статью он себе заработал», — рассказал источник.
Пенсионер был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и избрании меры пресечения.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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