Кремль: Путин получил письмо Гутерриша по зерновой сделке

Владимир Путин получил письмо Гутерриша, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин получил письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Да, оно [письмо] передано по дипломатическим каналам, рассматривается», — ответил Песков на вопрос о получении президентом письма от Гутерриша. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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