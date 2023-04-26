Кремль: Путин получил письмо Гутерриша по зерновой сделке

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин получил письмо Гутерриша, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин получил письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Да, оно [письмо] передано по дипломатическим каналам, рассматривается», — ответил Песков на вопрос о получении президентом письма от Гутерриша. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин получил письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Да, оно [письмо] передано по дипломатическим каналам, рассматривается», — ответил Песков на вопрос о получении президентом письма от Гутерриша. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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