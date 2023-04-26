MWM: Украина рискует остаться без ПВО в течение месяца

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю. Это может повлиять на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины, сообщает Military Watch.
«Украинская противовоздушная оборона, предназначенная для защиты сил на линии фронта, будет полностью истощена к 23 мая», — сообщается в материале. Там добавили, что это позволит российской авиации проникнуть вглубь украинской территории и окончательно захватить инициативу в воздухе.
Ранее руководство ВСУ жаловалось на дефицит зенитных ракет. Запад на просьбы Украины об увеличении поставок ответил, что украинская армия получает ровно столько боеприпасов, сколько ей необходимо.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю. Это может повлиять на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины, сообщает Military Watch. «Украинская противовоздушная оборона, предназначенная для защиты сил на линии фронта, будет полностью истощена к 23 мая», — сообщается в материале. Там добавили, что это позволит российской авиации проникнуть вглубь украинской территории и окончательно захватить инициативу в воздухе. Ранее руководство ВСУ жаловалось на дефицит зенитных ракет. Запад на просьбы Украины об увеличении поставок ответил, что украинская армия получает ровно столько боеприпасов, сколько ей необходимо.