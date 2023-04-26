MWM: Украина рискует остаться без ПВО в течение месяца

MWM: противовоздушная оборона Украины рискует остаться без боеприпасов к 23 маю
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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, ракета пво
Украинская ПВО будет истощена к 23 мая, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю. Это может повлиять на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины, сообщает Military Watch.

«Украинская противовоздушная оборона, предназначенная для защиты сил на линии фронта, будет полностью истощена к 23 мая», — сообщается в материале. Там добавили, что это позволит российской авиации проникнуть вглубь украинской территории и окончательно захватить инициативу в воздухе.

Ранее руководство ВСУ жаловалось на дефицит зенитных ракет. Запад на просьбы Украины об увеличении поставок ответил, что украинская армия получает ровно столько боеприпасов, сколько ей необходимо.

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю. Это может повлиять на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины, сообщает Military Watch. «Украинская противовоздушная оборона, предназначенная для защиты сил на линии фронта, будет полностью истощена к 23 мая», — сообщается в материале. Там добавили, что это позволит российской авиации проникнуть вглубь украинской территории и окончательно захватить инициативу в воздухе. Ранее руководство ВСУ жаловалось на дефицит зенитных ракет. Запад на просьбы Украины об увеличении поставок ответил, что украинская армия получает ровно столько боеприпасов, сколько ей необходимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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