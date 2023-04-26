Челябинцам назвали главные летние опасности для детей

Челябинским детям летом угрожают электросамокаты и москитные сетки
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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, игрушки, ландшафтный дизайн, летний лагерь, детский лагерь, украшение, креатив
Детский травматизм летом увеличивается в несколько раз Фото:

В преддверии летнего сезона и продолжительных школьных каникул медики Челябинска рассказали о главных опасностях, которые могут угрожать детям. По словам врача-травматолога ГКБ №9 Михаила Алексеева, электросамокаты и москитные сетки становятся причиной гибели и тяжелых травм детей.

«Детский травматизм в несколько раз увеличивается летом. Сетки москитные, это совсем страшно, в Челябинске есть смертельные случаи каждое лето. Много серьезных травм дети в последние годы получают при катании на электрических самокатах и велосипедах. Таких детей становится много», — заявил Алексеев на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Челябинской области Рафия Бабик призвала вакцинироваться от клещевого энцефалита. При этом она отметила, что летом ротовирус снижается, но его вспышки могут возникать при купании в водоемах. При подобных симптомах необходимо срочно обращаться к медикам.

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В преддверии летнего сезона и продолжительных школьных каникул медики Челябинска рассказали о главных опасностях, которые могут угрожать детям. По словам врача-травматолога ГКБ №9 Михаила Алексеева, электросамокаты и москитные сетки становятся причиной гибели и тяжелых травм детей. «Детский травматизм в несколько раз увеличивается летом. Сетки москитные, это совсем страшно, в Челябинске есть смертельные случаи каждое лето. Много серьезных травм дети в последние годы получают при катании на электрических самокатах и велосипедах. Таких детей становится много», — заявил Алексеев на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Челябинской области Рафия Бабик призвала вакцинироваться от клещевого энцефалита. При этом она отметила, что летом ротовирус снижается, но его вспышки могут возникать при купании в водоемах. При подобных симптомах необходимо срочно обращаться к медикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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