Челябинцам назвали главные летние опасности для детей

В преддверии летнего сезона и продолжительных школьных каникул медики Челябинска рассказали о главных опасностях, которые могут угрожать детям. По словам врача-травматолога ГКБ №9 Михаила Алексеева, электросамокаты и москитные сетки становятся причиной гибели и тяжелых травм детей.
«Детский травматизм в несколько раз увеличивается летом. Сетки москитные, это совсем страшно, в Челябинске есть смертельные случаи каждое лето. Много серьезных травм дети в последние годы получают при катании на электрических самокатах и велосипедах. Таких детей становится много», — заявил Алексеев на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Челябинской области Рафия Бабик призвала вакцинироваться от клещевого энцефалита. При этом она отметила, что летом ротовирус снижается, но его вспышки могут возникать при купании в водоемах. При подобных симптомах необходимо срочно обращаться к медикам.
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