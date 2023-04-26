Челябинцам назвали главные летние опасности для детей

Челябинским детям летом угрожают электросамокаты и москитные сетки

26 апреля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Детский травматизм летом увеличивается в несколько раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии летнего сезона и продолжительных школьных каникул медики Челябинска рассказали о главных опасностях, которые могут угрожать детям. По словам врача-травматолога ГКБ №9 Михаила Алексеева, электросамокаты и москитные сетки становятся причиной гибели и тяжелых травм детей. «Детский травматизм в несколько раз увеличивается летом. Сетки москитные, это совсем страшно, в Челябинске есть смертельные случаи каждое лето. Много серьезных травм дети в последние годы получают при катании на электрических самокатах и велосипедах. Таких детей становится много», — заявил Алексеев на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Челябинской области Рафия Бабик призвала вакцинироваться от клещевого энцефалита. При этом она отметила, что летом ротовирус снижается, но его вспышки могут возникать при купании в водоемах. При подобных симптомах необходимо срочно обращаться к медикам.

В преддверии летнего сезона и продолжительных школьных каникул медики Челябинска рассказали о главных опасностях, которые могут угрожать детям. По словам врача-травматолога ГКБ №9 Михаила Алексеева, электросамокаты и москитные сетки становятся причиной гибели и тяжелых травм детей. «Детский травматизм в несколько раз увеличивается летом. Сетки москитные, это совсем страшно, в Челябинске есть смертельные случаи каждое лето. Много серьезных травм дети в последние годы получают при катании на электрических самокатах и велосипедах. Таких детей становится много», — заявил Алексеев на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Челябинской области Рафия Бабик призвала вакцинироваться от клещевого энцефалита. При этом она отметила, что летом ротовирус снижается, но его вспышки могут возникать при купании в водоемах. При подобных симптомах необходимо срочно обращаться к медикам.