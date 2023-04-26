Сотрудникам сгоревшей больницы в Сосьве выплатят 300 тысяч

Персонал лечебно-исправительного учреждения №23 получит материальную компенсацию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Сотрудники ЛИУ-23 в Сосьве (Свердловская область), чьи дома сгорели при пожаре, получат от ФСИН по 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Создана комиссия в связи с чрезвычайной ситуацией в поселке Сосьва, где повреждено более 110 строений, в том числе огнем фактически уничтожено находящееся на территории муниципального образования лечебно-исправительное учреждение № 23 ГУФСИН. Своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке», — рассказали в ведомстве.

Сотрудникам, оставшихся без крова, выплатят единоразовую материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Также проведут оценку причиненного ущерба. Сейчас руководство ФСИН решает, где разместить персонал ЛИУ. Директор ведомства Аркадий Гостев поблагодарил сотрудников больницы за то, что они, рискуя своими жизнями, смогли грамотно организовать эвакуацию заключенных и не допустить потерь.

На помощь пострадавшим — не только сотрудникам ведомства, но и другим жителям поселка — отправили психологов. ФСИН организовал сбор пожертвований для коллег, попавших в беду.