25 апреля 2023

Тюменские технологии спасут нефтяной бизнес Узбекистана

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Инновационный материал из Тюменской области поможет защитить скважины от воды и трещин Фото:

Технология микроцемента, разработанная тюменской компанией, поможет спасти от влаги и разрушения нефтяные скважины Узбекистана. О договоренностях, достигнутых в ходе бизнес-миссии в Ташкент, сообщает руководитель центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев.

«Представили будущим партнерам новую технологию в нефтегазовой отрасли — микроцемент, его применяют в качестве изоляционного материала в скважинах, он блокирует появление воды. Для узбекской стороны материал интересен при модернизации скважин, находящихся в простое», — пояснил Ергалиев.

Материал разработан командой ученых в собственной лаборатории, исследования завершены в конце 2022 года. Микроцемент уже активно используют в работе нефтесервисные компании Тюменской области. «Узбекские компании настроены на проведение испытаний материала в своих лабораториях, а затем на реальных скважинах», — добавил Ергалиев

Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские нефтесервисные компании осваивают восточные рынки. В частности, несколько контрактов заключили во время бизнес-миссии в Египет.

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Технология микроцемента, разработанная тюменской компанией, поможет спасти от влаги и разрушения нефтяные скважины Узбекистана. О договоренностях, достигнутых в ходе бизнес-миссии в Ташкент, сообщает руководитель центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев. «Представили будущим партнерам новую технологию в нефтегазовой отрасли — микроцемент, его применяют в качестве изоляционного материала в скважинах, он блокирует появление воды. Для узбекской стороны материал интересен при модернизации скважин, находящихся в простое», — пояснил Ергалиев. Материал разработан командой ученых в собственной лаборатории, исследования завершены в конце 2022 года. Микроцемент уже активно используют в работе нефтесервисные компании Тюменской области. «Узбекские компании настроены на проведение испытаний материала в своих лабораториях, а затем на реальных скважинах», — добавил Ергалиев Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские нефтесервисные компании осваивают восточные рынки. В частности, несколько контрактов заключили во время бизнес-миссии в Египет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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