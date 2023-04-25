Тюменские технологии спасут нефтяной бизнес Узбекистана

26 апреля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Инновационный материал из Тюменской области поможет защитить скважины от воды и трещин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Технология микроцемента, разработанная тюменской компанией, поможет спасти от влаги и разрушения нефтяные скважины Узбекистана. О договоренностях, достигнутых в ходе бизнес-миссии в Ташкент, сообщает руководитель центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев. «Представили будущим партнерам новую технологию в нефтегазовой отрасли — микроцемент, его применяют в качестве изоляционного материала в скважинах, он блокирует появление воды. Для узбекской стороны материал интересен при модернизации скважин, находящихся в простое», — пояснил Ергалиев. Материал разработан командой ученых в собственной лаборатории, исследования завершены в конце 2022 года. Микроцемент уже активно используют в работе нефтесервисные компании Тюменской области. «Узбекские компании настроены на проведение испытаний материала в своих лабораториях, а затем на реальных скважинах», — добавил Ергалиев Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские нефтесервисные компании осваивают восточные рынки. В частности, несколько контрактов заключили во время бизнес-миссии в Египет.

Технология микроцемента, разработанная тюменской компанией, поможет спасти от влаги и разрушения нефтяные скважины Узбекистана. О договоренностях, достигнутых в ходе бизнес-миссии в Ташкент, сообщает руководитель центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев. «Представили будущим партнерам новую технологию в нефтегазовой отрасли — микроцемент, его применяют в качестве изоляционного материала в скважинах, он блокирует появление воды. Для узбекской стороны материал интересен при модернизации скважин, находящихся в простое», — пояснил Ергалиев. Материал разработан командой ученых в собственной лаборатории, исследования завершены в конце 2022 года. Микроцемент уже активно используют в работе нефтесервисные компании Тюменской области. «Узбекские компании настроены на проведение испытаний материала в своих лабораториях, а затем на реальных скважинах», — добавил Ергалиев Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские нефтесервисные компании осваивают восточные рынки. В частности, несколько контрактов заключили во время бизнес-миссии в Египет.