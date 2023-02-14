Тюменская компания поможет нефтяному бизнесу Египта

Тюменцы окажут египетскому ТЭК сервисные услуги по добычи нефти

В Каире условия тюменских компаний посчитали максимально выгодными Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменская сервисная компания «Ойл Тек» заключила договор с нефтяными гигантами Египта. Об этом сообщают участники бизнес-миссии, которая проходит в Каире. Договор подписан во время международной выставки Egypt Petroleum Show.

«Бизнес-миссия, которая сейчас проходит в Каире, показательна. Мы видим, что создается инвестиционная карта Египта, активно развиваются логистический, индустриальный, нефтяной секторы. Египет — это выход на 95% стран Африки», — заявила директор торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

Известно, что в Каире прошли и другие переговоры в формате b2b, но об их результатах в областной ТПП пока не сообщают. В бизнес-миссии участвуют семь тюменских компаний. Это производители товаров для нефтегазовой сферы и сервисные фирмы, оказывающие различные услуги отрасли.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменская область уже имеет контракты в Египте по итогам предыдущих поездок. Так же тюменские товары с нетерпением ждут в Турции.