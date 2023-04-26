Куйвашев отчитается перед Путиным по ситуации с пожаром в Сосьве

Евгений Куйвашев будет 2 мая на совещании с Владимиром Путиным
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Евгений Куйвашев в режиме онлайн отчитается перед Владимиром Путиным. Президенту губернатор доложит о том, каким образом строится в Свердловской области работа по борьбе с пожарами, в частности, по ситуации в поселке Сосьва.
«Куйвашев будет 2 мая на совещании Путина с членами правительства. Будет докладывать о том, как идет помощь погорельцам», — говорится в сообщении telegram-канала RIA_Kremlinpool.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарные подключили авиацию. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва на севере области.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!