Куйвашев отчитается перед Путиным по ситуации с пожаром в Сосьве

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Совещание в полпредстве по УрФО с Максимом Решетниковым. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев будет 2 мая на совещании с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Евгений Куйвашев в режиме онлайн отчитается перед Владимиром Путиным. Президенту губернатор доложит о том, каким образом строится в Свердловской области работа по борьбе с пожарами, в частности, по ситуации в поселке Сосьва.

«Куйвашев будет 2 мая на совещании Путина с членами правительства. Будет докладывать о том, как идет помощь погорельцам», — говорится в сообщении telegram-канала RIA_Kremlinpool.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарные подключили авиацию. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва на севере области.

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Евгений Куйвашев в режиме онлайн отчитается перед Владимиром Путиным. Президенту губернатор доложит о том, каким образом строится в Свердловской области работа по борьбе с пожарами, в частности, по ситуации в поселке Сосьва. «Куйвашев будет 2 мая на совещании Путина с членами правительства. Будет докладывать о том, как идет помощь погорельцам», — говорится в сообщении telegram-канала RIA_Kremlinpool. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарные подключили авиацию. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва на севере области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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