В Перми бухгалтер воровала деньги под предлогом фейковых командировок

26 апреля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Бухгалтеру удалось похитить более 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский районный суд Перми вынес приговор бухгалтеру одной из городских фирм. Женщину признали виновной в хищении денежных средств под предлогом выдуманных командировок. Дело было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». «Суд установил, что в 2020 и 2021 годах осужденная, занимая должность бухгалтера в акционерном обществе, путем обмана и злоупотребления доверием руководства. Под надуманным предлогом выезда в служебные командировки, начисляла себе денежные средства. Всего данным способом ей удалось похитить свыше 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд приговорил женщину к штрафу в пользу государства в размере 200 тысяч рублей, а также взыскал с нее сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру детской поликлиники. Женщину признали виновной в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор бухгалтеру одной из городских фирм. Женщину признали виновной в хищении денежных средств под предлогом выдуманных командировок. Дело было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». «Суд установил, что в 2020 и 2021 годах осужденная, занимая должность бухгалтера в акционерном обществе, путем обмана и злоупотребления доверием руководства. Под надуманным предлогом выезда в служебные командировки, начисляла себе денежные средства. Всего данным способом ей удалось похитить свыше 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд приговорил женщину к штрафу в пользу государства в размере 200 тысяч рублей, а также взыскал с нее сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру детской поликлиники. Женщину признали виновной в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.