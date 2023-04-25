25 апреля 2023

В Перми бухгалтер воровала деньги под предлогом фейковых командировок

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Бухгалтеру удалось похитить более 300 тысяч рублей Фото:

Свердловский районный суд Перми вынес приговор бухгалтеру одной из городских фирм. Женщину признали виновной в хищении денежных средств под предлогом выдуманных командировок. Дело было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

«Суд установил, что в 2020 и 2021 годах осужденная, занимая должность бухгалтера в акционерном обществе, путем обмана и злоупотребления доверием руководства. Под надуманным предлогом выезда в служебные командировки, начисляла себе денежные средства. Всего данным способом ей удалось похитить свыше 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд приговорил женщину к штрафу в пользу государства в размере 200 тысяч рублей, а также взыскал с нее сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру детской поликлиники. Женщину признали виновной в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

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Свердловский районный суд Перми вынес приговор бухгалтеру одной из городских фирм. Женщину признали виновной в хищении денежных средств под предлогом выдуманных командировок. Дело было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». «Суд установил, что в 2020 и 2021 годах осужденная, занимая должность бухгалтера в акционерном обществе, путем обмана и злоупотребления доверием руководства. Под надуманным предлогом выезда в служебные командировки, начисляла себе денежные средства. Всего данным способом ей удалось похитить свыше 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд приговорил женщину к штрафу в пользу государства в размере 200 тысяч рублей, а также взыскал с нее сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру детской поликлиники. Женщину признали виновной в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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