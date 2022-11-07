В Пермском крае за взятку осудили экс-бухгалтера детской поликлиники

07 ноября 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Суд признал женщину виновной в получении взятки на сумму в один миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае вынесли приговор бывшему главному бухгалтеру детской поликлиники. Суд признал женщину виновной в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. «С августа 2014 года по март 2019 года главный бухгалтер детской поликлиники получила от предпринимателя — поставщика в указанное медучреждение детского питания, взятку в виде денег на общую сумму более 1 миллиона рублей, за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, действий, входящих в ее служебные полномочия. Действия были связаны со своевременной и полной оплатой поставленной в учреждение продукции, а также за покровительство данному предпринимателю», — сообщается на сайте следственного управления СКР РФ по Пермскому краю. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемой был наложен арест на общую сумму более 2,3 млн рублей. В итоге суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей. Также женщине запрещено занимать руководящие должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае будут судить бухгалтера одного из промышленных предприятий. По версии следствия обвиняемая незаконно перевела на свой счет со счета работодателя около миллиона рублей.

В Пермском крае вынесли приговор бывшему главному бухгалтеру детской поликлиники. Суд признал женщину виновной в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. «С августа 2014 года по март 2019 года главный бухгалтер детской поликлиники получила от предпринимателя — поставщика в указанное медучреждение детского питания, взятку в виде денег на общую сумму более 1 миллиона рублей, за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, действий, входящих в ее служебные полномочия. Действия были связаны со своевременной и полной оплатой поставленной в учреждение продукции, а также за покровительство данному предпринимателю», — сообщается на сайте следственного управления СКР РФ по Пермскому краю. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемой был наложен арест на общую сумму более 2,3 млн рублей. В итоге суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей. Также женщине запрещено занимать руководящие должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае будут судить бухгалтера одного из промышленных предприятий. По версии следствия обвиняемая незаконно перевела на свой счет со счета работодателя около миллиона рублей.