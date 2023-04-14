Китай озвучил Германии единственный способ разрешить конфликт на Украине

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: только в ходе переговоров можно решить украинский конфликт
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Китай призвал стороны конфликта на Украине быть хладнокровными Фото:
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Власти Китая во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок назвали стремление к прогрессу в мирных переговорах между странами единственно верным способом решения украинского конфликта. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона в разговоре с Бербок отметила, что единственный способом урегулирования конфликта на Украине заключается в оказании содействия мирным переговорам», — заявил Ван Вэньбинь, передает ТАСС. По его словам, Китай выражает большую надежду, что для достижения прогресса в мирном урегулировании страны будут прилагать совместные усилия, и призывает все стороны конфликта быть хладнокровными.

Ранее в Китае призвали президента Украины Владимира Зеленского к немедленным переговорам с Россией, пока он сохраняет контроль над ситуацией в стране. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что китайский мирный план можно взять за основу для разрешения конфликта на Украине, передает РАПСИ. КНР и Франция придерживаются мнения о том, что при урегулировании украинского конфликта необходимо учитывать принципы ООН, сообщает Life.

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Власти Китая во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок назвали стремление к прогрессу в мирных переговорах между странами единственно верным способом решения украинского конфликта. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Китайская сторона в разговоре с Бербок отметила, что единственный способом урегулирования конфликта на Украине заключается в оказании содействия мирным переговорам», — заявил Ван Вэньбинь, передает ТАСС. По его словам, Китай выражает большую надежду, что для достижения прогресса в мирном урегулировании страны будут прилагать совместные усилия, и призывает все стороны конфликта быть хладнокровными. Ранее в Китае призвали президента Украины Владимира Зеленского к немедленным переговорам с Россией, пока он сохраняет контроль над ситуацией в стране. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что китайский мирный план можно взять за основу для разрешения конфликта на Украине, передает РАПСИ. КНР и Франция придерживаются мнения о том, что при урегулировании украинского конфликта необходимо учитывать принципы ООН, сообщает Life.
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