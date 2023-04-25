25 апреля 2023
24 апреля 2023

Таксисты в ЯНАО нашли способ, как отказаться от невыгодных заказов не теряя рейтинг

Таксисты в ЯНАО отключают мобильный интернет, чтобы не брать невыгодные заказы
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Водители научились обходить систему в приложении такси Фото:

Таксисты в ЯНАО нашли способ, как отказываться от невыгодных заказов и при этом не портить себе рейтинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из местных водителей такси на условиях анонимности.

«Если таксисту не понравился заказ, потому что он дешевый или большое расстояние до клиента, то он отключает мобильный интернет. Система таким образом не снижает рейтинг якобы и-за проблем с интернетом. А водитель потом просто выбирает более выгодный заказ», — пояснил он.

Собеседник уточнил, что рейтинг и активность таксистов зависит от количества поездок. Отключение мобильного интернета сохраняет текущий рейтинг, разрешая выбрать другой заказ. «Примерно через минуту снова заходим в приложение и работаем дальше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что таксисты возмущались из-за низких цен на поездки. Водителям не понравилось, что за три года стоимость такси практически не увеличилась.

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Таксисты в ЯНАО нашли способ, как отказываться от невыгодных заказов и при этом не портить себе рейтинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из местных водителей такси на условиях анонимности. «Если таксисту не понравился заказ, потому что он дешевый или большое расстояние до клиента, то он отключает мобильный интернет. Система таким образом не снижает рейтинг якобы и-за проблем с интернетом. А водитель потом просто выбирает более выгодный заказ», — пояснил он. Собеседник уточнил, что рейтинг и активность таксистов зависит от количества поездок. Отключение мобильного интернета сохраняет текущий рейтинг, разрешая выбрать другой заказ. «Примерно через минуту снова заходим в приложение и работаем дальше», — добавил он. Ранее сообщалось, что таксисты возмущались из-за низких цен на поездки. Водителям не понравилось, что за три года стоимость такси практически не увеличилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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