11 января 2023
10 января 2023

Таксисты в ЯНАО возмущаются низким ценам на поездки

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксисты недовольны низкими ценами в мороз Фото:

Водители такси в Ноябрьске (ЯНАО) возмущены тем, что пассажиры предлагают низкие цены за поездку. Как пишут таксисты в соцсетях, ездить в такой мороз за маленькую стоимость не выгодно.

«Я как года три завязал с таксовкой, а пару дней назад думаю посмотрю, сколько стоит у нас в мороз такси. Включил „Индрайвер“ и удивился от предлагаемых цен: 80-90-100. Три года прошло, инфляция на все, а такси как было от 80 до 100, так и осталось, не понимаю тех людей, что возят за эту цену, как и тех, кто предлагает такую цену», — написал Лешик Павлов в группе «Злой Ноябрянин».

Читатели в комментариях согласились с позицией автора. «Кто-нибудь задается вопросом, как портится ходовая у машины после морозов и сколько сейчас стоят запчасти и ремонт? Не говоря о расходе бензина. Купите личный автомобиль и будете тратить больше, чем на такси», — отметила Анна Еремеева. «Я два раза как-то доезжала на джипе сером, так водителю и 300 не жалко отдать», — добавила Анастасия Гавриловна.

Ранее сообщалось, что ямальцев возмутили цены на услуги такси в Тюмени. Также пассажиры отметили некомфортные условия в авто.

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Водители такси в Ноябрьске (ЯНАО) возмущены тем, что пассажиры предлагают низкие цены за поездку. Как пишут таксисты в соцсетях, ездить в такой мороз за маленькую стоимость не выгодно. «Я как года три завязал с таксовкой, а пару дней назад думаю посмотрю, сколько стоит у нас в мороз такси. Включил „Индрайвер“ и удивился от предлагаемых цен: 80-90-100. Три года прошло, инфляция на все, а такси как было от 80 до 100, так и осталось, не понимаю тех людей, что возят за эту цену, как и тех, кто предлагает такую цену», — написал Лешик Павлов в группе «Злой Ноябрянин». Читатели в комментариях согласились с позицией автора. «Кто-нибудь задается вопросом, как портится ходовая у машины после морозов и сколько сейчас стоят запчасти и ремонт? Не говоря о расходе бензина. Купите личный автомобиль и будете тратить больше, чем на такси», — отметила Анна Еремеева. «Я два раза как-то доезжала на джипе сером, так водителю и 300 не жалко отдать», — добавила Анастасия Гавриловна. Ранее сообщалось, что ямальцев возмутили цены на услуги такси в Тюмени. Также пассажиры отметили некомфортные условия в авто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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