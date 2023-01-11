Таксисты в ЯНАО возмущаются низким ценам на поездки

12 января 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Таксисты недовольны низкими ценами в мороз Фото: Анна Майорова © URA.RU Водители такси в Ноябрьске (ЯНАО) возмущены тем, что пассажиры предлагают низкие цены за поездку. Как пишут таксисты в соцсетях, ездить в такой мороз за маленькую стоимость не выгодно. «Я как года три завязал с таксовкой, а пару дней назад думаю посмотрю, сколько стоит у нас в мороз такси. Включил „Индрайвер“ и удивился от предлагаемых цен: 80-90-100. Три года прошло, инфляция на все, а такси как было от 80 до 100, так и осталось, не понимаю тех людей, что возят за эту цену, как и тех, кто предлагает такую цену», — написал Лешик Павлов в группе «Злой Ноябрянин». Читатели в комментариях согласились с позицией автора. «Кто-нибудь задается вопросом, как портится ходовая у машины после морозов и сколько сейчас стоят запчасти и ремонт? Не говоря о расходе бензина. Купите личный автомобиль и будете тратить больше, чем на такси», — отметила Анна Еремеева. «Я два раза как-то доезжала на джипе сером, так водителю и 300 не жалко отдать», — добавила Анастасия Гавриловна. Ранее сообщалось, что ямальцев возмутили цены на услуги такси в Тюмени. Также пассажиры отметили некомфортные условия в авто.

Водители такси в Ноябрьске (ЯНАО) возмущены тем, что пассажиры предлагают низкие цены за поездку. Как пишут таксисты в соцсетях, ездить в такой мороз за маленькую стоимость не выгодно. «Я как года три завязал с таксовкой, а пару дней назад думаю посмотрю, сколько стоит у нас в мороз такси. Включил „Индрайвер“ и удивился от предлагаемых цен: 80-90-100. Три года прошло, инфляция на все, а такси как было от 80 до 100, так и осталось, не понимаю тех людей, что возят за эту цену, как и тех, кто предлагает такую цену», — написал Лешик Павлов в группе «Злой Ноябрянин». Читатели в комментариях согласились с позицией автора. «Кто-нибудь задается вопросом, как портится ходовая у машины после морозов и сколько сейчас стоят запчасти и ремонт? Не говоря о расходе бензина. Купите личный автомобиль и будете тратить больше, чем на такси», — отметила Анна Еремеева. «Я два раза как-то доезжала на джипе сером, так водителю и 300 не жалко отдать», — добавила Анастасия Гавриловна. Ранее сообщалось, что ямальцев возмутили цены на услуги такси в Тюмени. Также пассажиры отметили некомфортные условия в авто.