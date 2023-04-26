Осужденному за взятки курганскому инспектору отказали в смягчении приговора

Бывший курганский инспектор не смог смягчить приговор за взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Осужденному за получение взяток бывшему главному госинспектору курганского отдела Ростехнадзора отказали в смягчении приговора. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда.

«Являясь должностным лицом — главным госинспектором курганского отдела по технадзору Уральского управления Ростехнадзора, получил взятки. <…> приговор и апелляционное определение <…> в отношении Б. оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в сумме около 400 тысяч рублей. Свою вину он не признал.

В кассационной жалобе бывший инспектор просил смягчить наказание. Также он настаивал на отмене обвинительного приговора по трем эпизодам из пяти. Считал, что суд не учел при вынесении приговора его сотрудничество со следствием.

Кассационный суд рассмотрел материалы дела. Было решено, что «назначенное осужденному наказание по своему виду и размеру является справедливым, соразмерным содеянному».

Ранее URA.RU сообщало, что курганский инспектор брал взятки. Госинспектора приговорили к восьми годам колонии строгого режима и запретили занимать должности в течение двух лет.