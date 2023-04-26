В Свердловской области потушили все пожары за исключением сосьвинского

26 апреля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

В регионе потушены практически все пожары. Проблемной территорией остается поселок Сосьва Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На территории Свердловской области потушены практически все пожары. Исключением стал поселок Сосьва, который расположен на севере региона. Там ликвидировать пожар пока не удалось. По предварительным данным, огонь охватил более 300 га территории. «В настоящее время локализован пожар в населенном пункте Сосьва, остальные пожары ликвидированы. На участках, где открытый огонь потушен, идет проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для тушения пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. В Сосьве от огня были уничтожены около сотни домов. Там сгорело здание больницы № 23, где лечили заключенных местной колонии. Осужденных лечебного исправительного учреждения 23 в Сосьве направили в областную туберкулезную больницу Нижнего Тагила. Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области спасли служебных собак из горящего питомника в Сосьве.

На территории Свердловской области потушены практически все пожары. Исключением стал поселок Сосьва, который расположен на севере региона. Там ликвидировать пожар пока не удалось. По предварительным данным, огонь охватил более 300 га территории. «В настоящее время локализован пожар в населенном пункте Сосьва, остальные пожары ликвидированы. На участках, где открытый огонь потушен, идет проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для тушения пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. В Сосьве от огня были уничтожены около сотни домов. Там сгорело здание больницы № 23, где лечили заключенных местной колонии. Осужденных лечебного исправительного учреждения 23 в Сосьве направили в областную туберкулезную больницу Нижнего Тагила. Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области спасли служебных собак из горящего питомника в Сосьве.