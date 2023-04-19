В Кургане на День Победы закроют пять улиц

В Кургане 9 мая временно закроют пять улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на День Победы 9 мая перекроют движение на пяти улицах в центре города. Также ограничения коснутся некоторых парковок. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая 2023 года с 03:00 до 13:00 ч. на следующих участках дорог: по улице Гоголя на участке от Савельева до Ленина; по улице Пролетарской на участке от пересечения проезжих частей Пролетарской — К. Мяготина до пересечения проезжих частей Пролетарской — К. Маркса», — говорится в постановлении. Также ограничения будут действовать на участках улиц Комсомольской, Пушкина и Володарского.

Кроме того, 9 мая до 22:30 часов будет закрыта парковка перед входом в ЦПКиО и в третьем микрорайоне жилого комплекса «Заозерный». Такие же ограничения будут введены на участках улиц Гоголя, Пролетарской, Ленина, Володарского и Комсомольской.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за репетиции Парада Победы перекроют дороги. Ограничения движения транспорта будут действовать несколько часов 5 и 7 мая. В это время будут проводиться репетиции праздника.