В Нижневартовске назвали сроки начала ледохода

В Нижневартовске ледоход на Оби ожидают 5 мая

26 апреля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Ледоход в Нижневартовске должен начаться 5 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ожидают, что ледоход на Оби начнется 5 мая. При этом синоптики допускают погрешность в пять суток, сообщили в городской администрации. «Предполагаемый срок вскрытия реки Оби в границах города Нижневартовска — 5 мая», — говорится в telegram-канале мэрии Нижневартовска. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняют, что ледоход может прийти как раньше, так и позже на пять суток. Сейчас голова ледохода находится в Томской области (Шегарский район), до границы с Югрой ему остается 880 километров. Высший уровень воды в Оби в Нижневартовске во время весеннего половодья предварительно составит 800-890 сантиметров. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закрывают переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.

В Нижневартовске (ХМАО) ожидают, что ледоход на Оби начнется 5 мая. При этом синоптики допускают погрешность в пять суток, сообщили в городской администрации. «Предполагаемый срок вскрытия реки Оби в границах города Нижневартовска — 5 мая», — говорится в telegram-канале мэрии Нижневартовска. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняют, что ледоход может прийти как раньше, так и позже на пять суток. Сейчас голова ледохода находится в Томской области (Шегарский район), до границы с Югрой ему остается 880 километров. Высший уровень воды в Оби в Нижневартовске во время весеннего половодья предварительно составит 800-890 сантиметров. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закрывают переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.