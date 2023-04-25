На помощника межрайонной прокуратуры Тобольска составили заявление
Карьера сотрудницы Тобольской межрайонной прокуратуры под угрозой из-за откровенного видео. Запись с танцующей девушкой, похожей на помощника прокурора, облетела соцсети.
«Такое поведение позорит честь мундира. Вокруг бегают дети: какой пример им подается?» — поделилась с агентством председатель партии Социальной защиты Лариса Шакурова.
Шакурова также написала заявление на имя прокурора Тюменской области Владислава Московских. Она потребовала провести служебную проверку и принять меры дисциплинарного взыскания.
Агентство направило запрос в Тобольскую межрайонную прокуратуру. Ответ на него ожидается.
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