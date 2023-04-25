25 апреля 2023

Карьера сотрудницы тюменской прокуратуры под угрозой из-за танца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание
На помощника межрайонной прокуратуры Тобольска составили заявление Фото:

Карьера сотрудницы Тобольской межрайонной прокуратуры под угрозой из-за откровенного видео. Запись с танцующей девушкой, похожей на помощника прокурора, облетела соцсети.

«Такое поведение позорит честь мундира. Вокруг бегают дети: какой пример им подается?» — поделилась с агентством председатель партии Социальной защиты Лариса Шакурова.

Шакурова также написала заявление на имя прокурора Тюменской области Владислава Московских. Она потребовала провести служебную проверку и принять меры дисциплинарного взыскания.

Агентство направило запрос в Тобольскую межрайонную прокуратуру. Ответ на него ожидается.

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Карьера сотрудницы Тобольской межрайонной прокуратуры под угрозой из-за откровенного видео. Запись с танцующей девушкой, похожей на помощника прокурора, облетела соцсети. «Такое поведение позорит честь мундира. Вокруг бегают дети: какой пример им подается?» — поделилась с агентством председатель партии Социальной защиты Лариса Шакурова. Шакурова также написала заявление на имя прокурора Тюменской области Владислава Московских. Она потребовала провести служебную проверку и принять меры дисциплинарного взыскания. Агентство направило запрос в Тобольскую межрайонную прокуратуру. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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