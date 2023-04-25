В ХМАО жителям ограничат походы в лес на майские праздники

В майские праздники шесть муниципалитетов ХМАО ограничат для жителей походы в лес. В МЧС пояснили агентству, что муниципальные власти населенных пунктов и районов вводят особый противопожарный режим.
«Особый противопожарный режим вводится по решению органов местного управления», — сказали в МЧС. В настоящий момент такое решение приняли семь муниципалитетов округа: Урай, Нижневартовск, Радужный, Лангепас, Югорск, Советский, Октябрьский и Кондинский районы.
В период особого противопожарного режима действуют ограничения на посещение лесов и разведение открытого огня. «Запрещается жечь растительность, разводить костры, сжигать сухую листву, мусор, ограничен въезд в леса. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность», — объяснил директор Управления ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».
Сроки введения особого противопожарного режима в муниципалитетах ХМАО:
- Урай — с 22 апреля по 10 мая;
- Нижневартовск — с 28 апреля по 10 мая;
- Радужный- с 1 по 15 мая;
- Лангепас — с 29 апреля по 9 мая;
- Югорск — с 28 апреля по 10 мая;
- г. Советский и Советский район — с 28 апреля по 10 мая;
- Октябрьский район — с 28 апреля по 9 мая;
- Кондинский район — с 24 апреля по 10 мая.
Ранее URA.RU писало, что МЧС по ХМАО предупредило о скором открытии пожароопасного сезона. С 28 апреля в лесах округа запретят разводить костры, бросать спички, окурки и стекла, а также жечь траву.
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