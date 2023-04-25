В ХМАО жителям ограничат походы в лес на майские праздники

26 апреля 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

За посещение леса и разведение костра будут наказывать по закону Фото: Анна Майорова © URA.RU В майские праздники шесть муниципалитетов ХМАО ограничат для жителей походы в лес. В МЧС пояснили агентству, что муниципальные власти населенных пунктов и районов вводят особый противопожарный режим. «Особый противопожарный режим вводится по решению органов местного управления», — сказали в МЧС. В настоящий момент такое решение приняли семь муниципалитетов округа: Урай, Нижневартовск, Радужный, Лангепас, Югорск, Советский, Октябрьский и Кондинский районы. В период особого противопожарного режима действуют ограничения на посещение лесов и разведение открытого огня. «Запрещается жечь растительность, разводить костры, сжигать сухую листву, мусор, ограничен въезд в леса. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность», — объяснил директор Управления ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». Сроки введения особого противопожарного режима в муниципалитетах ХМАО: Урай — с 22 апреля по 10 мая;

Нижневартовск — с 28 апреля по 10 мая;

Радужный- с 1 по 15 мая;

Лангепас — с 29 апреля по 9 мая;

Югорск — с 28 апреля по 10 мая;

г. Советский и Советский район — с 28 апреля по 10 мая;

Октябрьский район — с 28 апреля по 9 мая;

Кондинский район — с 24 апреля по 10 мая. Ранее URA.RU писало, что МЧС по ХМАО предупредило о скором открытии пожароопасного сезона. С 28 апреля в лесах округа запретят разводить костры, бросать спички, окурки и стекла, а также жечь траву.

В майские праздники шесть муниципалитетов ХМАО ограничат для жителей походы в лес. В МЧС пояснили агентству, что муниципальные власти населенных пунктов и районов вводят особый противопожарный режим. «Особый противопожарный режим вводится по решению органов местного управления», — сказали в МЧС. В настоящий момент такое решение приняли семь муниципалитетов округа: Урай, Нижневартовск, Радужный, Лангепас, Югорск, Советский, Октябрьский и Кондинский районы. В период особого противопожарного режима действуют ограничения на посещение лесов и разведение открытого огня. «Запрещается жечь растительность, разводить костры, сжигать сухую листву, мусор, ограничен въезд в леса. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность», — объяснил директор Управления ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». Сроки введения особого противопожарного режима в муниципалитетах ХМАО: Ранее URA.RU писало, что МЧС по ХМАО предупредило о скором открытии пожароопасного сезона. С 28 апреля в лесах округа запретят разводить костры, бросать спички, окурки и стекла, а также жечь траву.