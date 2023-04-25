25 апреля 2023

В ХМАО жителям ограничат походы в лес на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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За посещение леса и разведение костра будут наказывать по закону Фото:

В майские праздники шесть муниципалитетов ХМАО ограничат для жителей походы в лес. В МЧС пояснили агентству, что муниципальные власти населенных пунктов и районов вводят особый противопожарный режим.

«Особый противопожарный режим вводится по решению органов местного управления», — сказали в МЧС. В настоящий момент такое решение приняли семь муниципалитетов округа: Урай, Нижневартовск, Радужный, Лангепас, Югорск, Советский, Октябрьский и Кондинский районы.

В период особого противопожарного режима действуют ограничения на посещение лесов и разведение открытого огня. «Запрещается жечь растительность, разводить костры, сжигать сухую листву, мусор, ограничен въезд в леса. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность», — объяснил директор Управления ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».

Сроки введения особого противопожарного режима в муниципалитетах ХМАО:

  • Урай — с 22 апреля по 10 мая;
  • Нижневартовск — с 28 апреля по 10 мая;
  • Радужный- с 1 по 15 мая;
  • Лангепас — с 29 апреля по 9 мая;
  • Югорск — с 28 апреля по 10 мая;
  • г. Советский и Советский район — с 28 апреля по 10 мая;
  • Октябрьский район — с 28 апреля по 9 мая;
  • Кондинский район — с 24 апреля по 10 мая.

Ранее URA.RU писало, что МЧС по ХМАО предупредило о скором открытии пожароопасного сезона. С 28 апреля в лесах округа запретят разводить костры, бросать спички, окурки и стекла, а также жечь траву.

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В майские праздники шесть муниципалитетов ХМАО ограничат для жителей походы в лес. В МЧС пояснили агентству, что муниципальные власти населенных пунктов и районов вводят особый противопожарный режим. «Особый противопожарный режим вводится по решению органов местного управления», — сказали в МЧС. В настоящий момент такое решение приняли семь муниципалитетов округа: Урай, Нижневартовск, Радужный, Лангепас, Югорск, Советский, Октябрьский и Кондинский районы. В период особого противопожарного режима действуют ограничения на посещение лесов и разведение открытого огня. «Запрещается жечь растительность, разводить костры, сжигать сухую листву, мусор, ограничен въезд в леса. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность», — объяснил директор Управления ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». Сроки введения особого противопожарного режима в муниципалитетах ХМАО: Ранее URA.RU писало, что МЧС по ХМАО предупредило о скором открытии пожароопасного сезона. С 28 апреля в лесах округа запретят разводить костры, бросать спички, окурки и стекла, а также жечь траву.
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