МЧС в ХМАО предупредило об открытии пожароопасного сезона

13 апреля 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В ХМАО с 28 апреля начнется пожароопасный сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление МЧС по ХМАО предупредило о скором открытии пожароопасного сезона. На сайте ведомства опубликована информация, что с 28 апреля в лесах округа запретят разводить костры, бросать спички, окурки и стекла, а также жечь траву. «В этом году открытие пожароопасного сезона на территории округа запланировано с 28 апреля. В пожароопасный период в лесах Югры запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать сухую травянистую растительность», — указано в публикации. Нарушившим правила пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность. До начала сезона в округе проведут 16 пожарно-тактических учений. «В ходе учений будут отработаны действия по тушению ландшафтных (природных) пожаров и защите населенных пунктов от угрозы перехода на них огня», — сообщает МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что полпред УрФО Владимир Якушев дал установку по профилактике пожаров. Он предложил усилить меры безопасности и патрулировать леса.

Управление МЧС по ХМАО предупредило о скором открытии пожароопасного сезона. На сайте ведомства опубликована информация, что с 28 апреля в лесах округа запретят разводить костры, бросать спички, окурки и стекла, а также жечь траву. «В этом году открытие пожароопасного сезона на территории округа запланировано с 28 апреля. В пожароопасный период в лесах Югры запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать сухую травянистую растительность», — указано в публикации. Нарушившим правила пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность. До начала сезона в округе проведут 16 пожарно-тактических учений. «В ходе учений будут отработаны действия по тушению ландшафтных (природных) пожаров и защите населенных пунктов от угрозы перехода на них огня», — сообщает МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что полпред УрФО Владимир Якушев дал установку по профилактике пожаров. Он предложил усилить меры безопасности и патрулировать леса.