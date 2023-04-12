МЧС в ХМАО предупредило об открытии пожароопасного сезона

Управление МЧС по ХМАО предупредило о скором открытии пожароопасного сезона. На сайте ведомства опубликована информация, что с 28 апреля в лесах округа запретят разводить костры, бросать спички, окурки и стекла, а также жечь траву.
«В этом году открытие пожароопасного сезона на территории округа запланировано с 28 апреля. В пожароопасный период в лесах Югры запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать сухую травянистую растительность», — указано в публикации.
Нарушившим правила пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность. До начала сезона в округе проведут 16 пожарно-тактических учений. «В ходе учений будут отработаны действия по тушению ландшафтных (природных) пожаров и защите населенных пунктов от угрозы перехода на них огня», — сообщает МЧС.
Ранее URA.RU писало о том, что полпред УрФО Владимир Якушев дал установку по профилактике пожаров. Он предложил усилить меры безопасности и патрулировать леса.
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