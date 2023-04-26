Психолог объяснил, как уберечь ребенка от педофилов в соцсетях

Психолог Смолярчук: понимание системы сетей поможет ребенку уберечься от общения с педофилом

26 апреля 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Тщательный разговор с ребенком позволит уберечь его от общения с педофилом в сети, заявила Ирина Смолярчук. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для ограждения детей от общения с педофилами в сети родителям необходимо донести до своего ребенка, как устроена система сетей и кто может скрываться за фейковым детским аккаунтом. Об этом рассказала психолог Ирина Смолярчук. «Родителю полезно рассказывать своему ребенку, как работает система сетей и что она может в себе таить. Что на самом деле под ником 13-летнего Васи может быть взрослый человек с расстройством психики», — передает слова Смолярчук Пятый канал. Она добавила, что лучше всего опасность от общения с педофилом будет донести до ребенка через сравнения с телесными ранами, что позволит укоренить в его уме негативные ассоциации. Если же был замечен факт переписки ребенка с педофилом в сети, то в таком случае необходимо немедленно обратиться в полицию. Для установления личности педофила достаточно будет предоставить правоохранительным органам скриншоты данной переписки, заявил юрист Тимур Матвеев.

Для ограждения детей от общения с педофилами в сети родителям необходимо донести до своего ребенка, как устроена система сетей и кто может скрываться за фейковым детским аккаунтом. Об этом рассказала психолог Ирина Смолярчук. «Родителю полезно рассказывать своему ребенку, как работает система сетей и что она может в себе таить. Что на самом деле под ником 13-летнего Васи может быть взрослый человек с расстройством психики», — передает слова Смолярчук Пятый канал. Она добавила, что лучше всего опасность от общения с педофилом будет донести до ребенка через сравнения с телесными ранами, что позволит укоренить в его уме негативные ассоциации. Если же был замечен факт переписки ребенка с педофилом в сети, то в таком случае необходимо немедленно обратиться в полицию. Для установления личности педофила достаточно будет предоставить правоохранительным органам скриншоты данной переписки, заявил юрист Тимур Матвеев.