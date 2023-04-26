Психолог объяснил, как уберечь ребенка от педофилов в соцсетях

Для ограждения детей от общения с педофилами в сети родителям необходимо донести до своего ребенка, как устроена система сетей и кто может скрываться за фейковым детским аккаунтом. Об этом рассказала психолог Ирина Смолярчук.
«Родителю полезно рассказывать своему ребенку, как работает система сетей и что она может в себе таить. Что на самом деле под ником 13-летнего Васи может быть взрослый человек с расстройством психики», — передает слова Смолярчук Пятый канал. Она добавила, что лучше всего опасность от общения с педофилом будет донести до ребенка через сравнения с телесными ранами, что позволит укоренить в его уме негативные ассоциации.
Если же был замечен факт переписки ребенка с педофилом в сети, то в таком случае необходимо немедленно обратиться в полицию. Для установления личности педофила достаточно будет предоставить правоохранительным органам скриншоты данной переписки, заявил юрист Тимур Матвеев.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!