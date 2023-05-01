Полковник запаса назвал самую сложную точку для наступления ВСУ

Полковник запаса Чмутин: ВСУ не смогут перейти через Каховское водохранилище

02 мая 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Форсирование Днепра является сложнейшей военной задачей, напомнил Юрий Чмутин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самой сложной точкой при форсировании Днепра для ВСУ станет Каховское водохранилище (обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС), так как оно намного шире реки и пройти через него практически невозможно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Днепр — это тяжелейшая река и форсировать ее сложно. Каховское водохранилище, где находится Херсон и вся эта агломерация, — это еще сложнее. Это нужно иметь опыт, знания, силы и средства. Каховское водохранилище шире Днепра. Там создано большое море. Мне приходилось там бывать в свое время. Берегов не видно», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что Вооруженные силы России хорошо укрепились на левом берегу Днепра и создали плотную оборону. «На нашем левом берегу [Днепра] уже давно созданы фортификационные инженерные сооружения, наблюдательные пункты, используются те силы и средства, которые могут уничтожить любое надводное плавучее средство. В современных условиях, когда над тобой пчелиный рой нависает барражирующих беспилотных летающих конструкций (способны длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания, потом атаковать, — прим. URA.RU), когда работает артиллерия, выпуская по 10-15 000 снарядов в сутки, на околоземной орбите космические аппараты, спутники, которые отслеживают и выдают параметры, попробуйте, как это сделать [форсировать]?» — заявил Чмутин. По информации начальника пресс-центра «Днепра» Алексея Рулева, на Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепровское была атакована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Высокоточным ударом было уничтожено 15 украинских националистов, три быстроходные лодки, боеприпасы. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в регионе. Переброска сил идет на правом берегу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самой сложной точкой при форсировании Днепра для ВСУ станет Каховское водохранилище (обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС), так как оно намного шире реки и пройти через него практически невозможно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Днепр — это тяжелейшая река и форсировать ее сложно. Каховское водохранилище, где находится Херсон и вся эта агломерация, — это еще сложнее. Это нужно иметь опыт, знания, силы и средства. Каховское водохранилище шире Днепра. Там создано большое море. Мне приходилось там бывать в свое время. Берегов не видно», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что Вооруженные силы России хорошо укрепились на левом берегу Днепра и создали плотную оборону. «На нашем левом берегу [Днепра] уже давно созданы фортификационные инженерные сооружения, наблюдательные пункты, используются те силы и средства, которые могут уничтожить любое надводное плавучее средство. В современных условиях, когда над тобой пчелиный рой нависает барражирующих беспилотных летающих конструкций (способны длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания, потом атаковать, — прим. URA.RU), когда работает артиллерия, выпуская по 10-15 000 снарядов в сутки, на околоземной орбите космические аппараты, спутники, которые отслеживают и выдают параметры, попробуйте, как это сделать [форсировать]?» — заявил Чмутин. По информации начальника пресс-центра «Днепра» Алексея Рулева, на Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепровское была атакована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Высокоточным ударом было уничтожено 15 украинских националистов, три быстроходные лодки, боеприпасы. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в регионе. Переброска сил идет на правом берегу.