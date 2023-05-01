Полковник запаса назвал самую сложную точку для наступления ВСУ

Самой сложной точкой при форсировании Днепра для ВСУ станет Каховское водохранилище (обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС), так как оно намного шире реки и пройти через него практически невозможно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.
«Днепр — это тяжелейшая река и форсировать ее сложно. Каховское водохранилище, где находится Херсон и вся эта агломерация, — это еще сложнее. Это нужно иметь опыт, знания, силы и средства. Каховское водохранилище шире Днепра. Там создано большое море. Мне приходилось там бывать в свое время. Берегов не видно», — объяснил Юрий Чмутин.
Полковник запаса подчеркнул, что Вооруженные силы России хорошо укрепились на левом берегу Днепра и создали плотную оборону. «На нашем левом берегу [Днепра] уже давно созданы фортификационные инженерные сооружения, наблюдательные пункты, используются те силы и средства, которые могут уничтожить любое надводное плавучее средство. В современных условиях, когда над тобой пчелиный рой нависает барражирующих беспилотных летающих конструкций (способны длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания, потом атаковать, — прим. URA.RU), когда работает артиллерия, выпуская по 10-15 000 снарядов в сутки, на околоземной орбите космические аппараты, спутники, которые отслеживают и выдают параметры, попробуйте, как это сделать [форсировать]?» — заявил Чмутин.
По информации начальника пресс-центра «Днепра» Алексея Рулева, на Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепровское была атакована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Высокоточным ударом было уничтожено 15 украинских националистов, три быстроходные лодки, боеприпасы. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в регионе. Переброска сил идет на правом берегу.
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