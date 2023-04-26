Недалеко от станции Свердловск-Пассажирский электромеханик Свердловской дистанции электроснабжения получил смертельный удар током. Об этом в telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«На 21-м пути Северного парка станции Свердловск-Пассажирский Свердловской железной дороги смертельно травмирован электромеханик Свердловской дистанции электроснабжения. Причиной травмирования явилось поражение электрическим током от контактной сети напряжением 2000 Вт», — говорится в сообщении прокуроров.
На место происшествия выехал областной транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Организована проверка, в рамках которой сотрудники надзорного ведомства выяснят, соблюдают ли работники СвЖД технику безопасности, выясняются другие обстоятельства происшествия.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.