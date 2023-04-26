На свердловской железной дороге механика убило током. Фото

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Институты УРО РАН. Екатеринбург, опасность, напряжение, электричество
Мужчина получил смертельный электрический разряд Фото:

Недалеко от станции Свердловск-Пассажирский электромеханик Свердловской дистанции электроснабжения получил смертельный удар током. Об этом в telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«На 21-м пути Северного парка станции Свердловск-Пассажирский Свердловской железной дороги смертельно травмирован электромеханик Свердловской дистанции электроснабжения. Причиной травмирования явилось поражение электрическим током от контактной сети напряжением 2000 Вт», — говорится в сообщении прокуроров.

На место происшествия выехал областной транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Организована проверка, в рамках которой сотрудники надзорного ведомства выяснят, соблюдают ли работники СвЖД технику безопасности, выясняются другие обстоятельства происшествия.

Обстоятельства смерти работника выясняет областной транспортный прокурор и следственно-оперативная группа
Обстоятельства смерти работника выясняет областной транспортный прокурор и следственно-оперативная группа
Фото:

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Недалеко от станции Свердловск-Пассажирский электромеханик Свердловской дистанции электроснабжения получил смертельный удар током. Об этом в telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура. «На 21-м пути Северного парка станции Свердловск-Пассажирский Свердловской железной дороги смертельно травмирован электромеханик Свердловской дистанции электроснабжения. Причиной травмирования явилось поражение электрическим током от контактной сети напряжением 2000 Вт», — говорится в сообщении прокуроров. На место происшествия выехал областной транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Организована проверка, в рамках которой сотрудники надзорного ведомства выяснят, соблюдают ли работники СвЖД технику безопасности, выясняются другие обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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