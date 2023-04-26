Китай и Украина нашли точки соприкосновения по вопросу мира с Россией

26 апреля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в разговоре с Си Цзиньпином нашел точки пересечения по поводу мира с РФ, заявил Сергей Никифоров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский нашли общие точки соприкосновения по поводу мира с Россией, среди которых приверженность в вопросе неиспользования ядерного оружия. Об этом рассказал представитель президента Украины Сергей Никифоров. «В ходе диалога между лидерами Китая и Украины выяснилось, что есть некоторые точки соприкосновения в вопросе установления мира с Россией», — передает слова Никифорова издание «РБК-Украина». Он добавил, что в ходе обмена условиями собственных проектов по установлению мира на Украине Си Цзиньпин и Владимир Зеленский сошлись во мнении, что использование ядерного оружия абсолютно неприемлемо. Наличие точек пересечений оба лидера могут взять за основу для построения дальнейшего диалога между странами, заключил Никифоров. Ранее также стало известно, что Си Цзиньпин пообещал Зеленскому сохранить свое стремление к прекращению огня в конфликте на Украине. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выразил признательность китайским властям за их взвешенную позицию по поводу мирного урегулирования на Украине, передает «РАПСИ».

В ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский нашли общие точки соприкосновения по поводу мира с Россией, среди которых приверженность в вопросе неиспользования ядерного оружия. Об этом рассказал представитель президента Украины Сергей Никифоров. «В ходе диалога между лидерами Китая и Украины выяснилось, что есть некоторые точки соприкосновения в вопросе установления мира с Россией», — передает слова Никифорова издание «РБК-Украина». Он добавил, что в ходе обмена условиями собственных проектов по установлению мира на Украине Си Цзиньпин и Владимир Зеленский сошлись во мнении, что использование ядерного оружия абсолютно неприемлемо. Наличие точек пересечений оба лидера могут взять за основу для построения дальнейшего диалога между странами, заключил Никифоров. Ранее также стало известно, что Си Цзиньпин пообещал Зеленскому сохранить свое стремление к прекращению огня в конфликте на Украине. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выразил признательность китайским властям за их взвешенную позицию по поводу мирного урегулирования на Украине, передает «РАПСИ».