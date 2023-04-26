В Офисе Зеленского обвинили США в роковой для Украины ошибке

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк: США, заставив Украину отдать ядерное оружие, совершили ошибку

26 апреля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

В Офисе Владимира Зеленского назвали США виновными в начале конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США совместно с другими странами Запада, призывая Украину отказаться от ядерного оружия, совершили роковую ошибку, которая привела к началу украинского конфликта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «США вместе с другими странами Запада призвали Украину отказаться от ядерного оружия, совершив роковую ошибку», — написал Подоляк в своих соцсетях. Он добавил, что оплошность, совершенная американскими властями, привела к началу конфликта на Украине. По мнению Подоляка, вернуть в Европу должный уровень безопасности позволит вступление украинского государства в НАТО. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что при необходимости Украина может восстановить свой ядерный потенциал за полгода. Бывший президент США Билл Клинтон выразил мнение, что только ядерное оружие способно защитить украинское государство, передает «Царьград».

США совместно с другими странами Запада, призывая Украину отказаться от ядерного оружия, совершили роковую ошибку, которая привела к началу украинского конфликта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «США вместе с другими странами Запада призвали Украину отказаться от ядерного оружия, совершив роковую ошибку», — написал Подоляк в своих соцсетях. Он добавил, что оплошность, совершенная американскими властями, привела к началу конфликта на Украине. По мнению Подоляка, вернуть в Европу должный уровень безопасности позволит вступление украинского государства в НАТО. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что при необходимости Украина может восстановить свой ядерный потенциал за полгода. Бывший президент США Билл Клинтон выразил мнение, что только ядерное оружие способно защитить украинское государство, передает «Царьград».