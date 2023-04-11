Арестович: Украина способна за полгода создать ядерное оружие

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Украина в данный момент не нуждается в ядерном оружии, считает Арестович Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев может восстановить ядерные арсеналы в течение полугода-девяти месяцев, однако в этом нет необходимости. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Мы восстановить его [ядерное оружие] можем в течение полгода-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем. Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — сказал Арестович в интервью украинскому ведущему Василию Голованову на его youtube-канале.

В конце марта на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в стране американское ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что на подобный «апокалиптический бред» Россия может ответить «петицией» о превентивном ядерном ударе.

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Киев может восстановить ядерные арсеналы в течение полугода-девяти месяцев, однако в этом нет необходимости. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Мы восстановить его [ядерное оружие] можем в течение полгода-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем. Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — сказал Арестович в интервью украинскому ведущему Василию Голованову на его youtube-канале. В конце марта на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в стране американское ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что на подобный «апокалиптический бред» Россия может ответить «петицией» о превентивном ядерном ударе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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