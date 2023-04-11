Арестович: Украина способна за полгода создать ядерное оружие

Киев может восстановить ядерные арсеналы в течение полугода-девяти месяцев, однако в этом нет необходимости. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Мы восстановить его [ядерное оружие] можем в течение полгода-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем. Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — сказал Арестович в интервью украинскому ведущему Василию Голованову на его youtube-канале.
В конце марта на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в стране американское ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что на подобный «апокалиптический бред» Россия может ответить «петицией» о превентивном ядерном ударе.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!