Арестович: Украина способна за полгода создать ядерное оружие

11 апреля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Украина в данный момент не нуждается в ядерном оружии, считает Арестович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев может восстановить ядерные арсеналы в течение полугода-девяти месяцев, однако в этом нет необходимости. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Мы восстановить его [ядерное оружие] можем в течение полгода-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем. Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — сказал Арестович в интервью украинскому ведущему Василию Голованову на его youtube-канале. В конце марта на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в стране американское ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что на подобный «апокалиптический бред» Россия может ответить «петицией» о превентивном ядерном ударе.

Киев может восстановить ядерные арсеналы в течение полугода-девяти месяцев, однако в этом нет необходимости. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Мы восстановить его [ядерное оружие] можем в течение полгода-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем. Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — сказал Арестович в интервью украинскому ведущему Василию Голованову на его youtube-канале. В конце марта на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в стране американское ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что на подобный «апокалиптический бред» Россия может ответить «петицией» о превентивном ядерном ударе.