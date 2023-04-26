Зеленский сделал громкое заявление о мире после общения с Си Цзиньпином

Киев не готов идти на территориальные уступки ради мира на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщая об итогах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Не может быть мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Телефонный разговор Зеленского с Си состоялся 26 апреля, сообщает RT. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта. Председатель КНР также сообщил украинскому лидеру о планах направить на Украину специального представителя, передает «Федеральное агентство новостей».
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