Зеленский сделал громкое заявление о мире после общения с Си Цзиньпином

Зеленский не готов идти на территориальные компромиссы ради мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский заявил о желании восстановить Украину в границах 1991 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев не готов идти на территориальные уступки ради мира на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщая об итогах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Не может быть мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Телефонный разговор Зеленского с Си состоялся 26 апреля, сообщает RT. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта. Председатель КНР также сообщил украинскому лидеру о планах направить на Украину специального представителя, передает «Федеральное агентство новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев не готов идти на территориальные уступки ради мира на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщая об итогах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Не может быть мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Телефонный разговор Зеленского с Си состоялся 26 апреля, сообщает RT. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта. Председатель КНР также сообщил украинскому лидеру о планах направить на Украину специального представителя, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...