Зеленский сделал громкое заявление о мире после общения с Си Цзиньпином Зеленский не готов идти на территориальные компромиссы ради мира на Украине 26 апреля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил о желании восстановить Украину в границах 1991 года Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не готов идти на территориальные уступки ради мира на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщая об итогах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Не может быть мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Телефонный разговор Зеленского с Си состоялся 26 апреля, сообщает RT. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта. Председатель КНР также сообщил украинскому лидеру о планах направить на Украину специального представителя, передает «Федеральное агентство новостей». Киев не готов идти на территориальные уступки ради мира на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщая об итогах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Не может быть мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Телефонный разговор Зеленского с Си состоялся 26 апреля, сообщает RT. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта. Председатель КНР также сообщил украинскому лидеру о планах направить на Украину специального представителя, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям