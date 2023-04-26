Павел Милюков сыграл на скрипке 18 века в Пермской филармонии, где идет ремонт

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Клипарт. Пермь, пермская краевая филармония, органный концертный зал
Реконструкцию в Пермской филармонии проводят в рамках подготовки к юбилею города Фото:

Пермяк Павел Милюков исполнил несколько классических произведений на скрипке 18 века на сцене большого зала Пермской филармонии, где ведется реконструкция. Проект обновления вошел в краевую программу «Пермь-300», рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который в составе делегации посетил объект.

«В большом зале Пермской филармонии вовсю идет реконструкция, но первая музыка в новых стенах уже прозвучала. Известный скрипач, пермяк Павел Милюков дал импровизированный концерт на скрипке 18 века», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Процесс ремонта также оценил народный артист России Валерий Гергиев, который в числе прочих вошел в состав делегации. Дирижеру рассказали, что будут обновлены зрительный зал, сцена, фойе, гардероб и фасад. Строительные работы должны завершить к лету.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в рамках празднования 300-летия Перми краевая филармония будет принимать XXII Московский Пасхальный фестиваль Гергиева. В этот день на сцене Пермского театра оперы и балета провели концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России.

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Пермяк Павел Милюков исполнил несколько классических произведений на скрипке 18 века на сцене большого зала Пермской филармонии, где ведется реконструкция. Проект обновления вошел в краевую программу «Пермь-300», рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который в составе делегации посетил объект. «В большом зале Пермской филармонии вовсю идет реконструкция, но первая музыка в новых стенах уже прозвучала. Известный скрипач, пермяк Павел Милюков дал импровизированный концерт на скрипке 18 века», — пишет глава региона в своем telegram-канале. Процесс ремонта также оценил народный артист России Валерий Гергиев, который в числе прочих вошел в состав делегации. Дирижеру рассказали, что будут обновлены зрительный зал, сцена, фойе, гардероб и фасад. Строительные работы должны завершить к лету. Ранее сообщалось, что 26 апреля в рамках празднования 300-летия Перми краевая филармония будет принимать XXII Московский Пасхальный фестиваль Гергиева. В этот день на сцене Пермского театра оперы и балета провели концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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