Бастрыкин взял под контроль случай нарушения утилизации опасных отходов в Тюмени

Председатель СК РФ Бастрыкин проконтролирует нарушение утилизации опасных отходов в Тюмени

27 апреля 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

До настоящего времени свалка с опасными отходами не была ликвидирована Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. Об этом сообщили 26 апреля в информационном центре следственного комитета России. «В социальной сети сообщалось, что в Тюмени на 10-м километре Велижанского тракта в 2020 году была организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. До настоящего времени она не ликвидирована. Местные жители опасаются наступления негативных последствий для окружающей среды», — пишут в ведомстве. По их словам, исполнение поручения, а также процесс проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести необходимое расследование и представить доклад о результатах. Ранее председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин занялся вопросом тюменки, которой в январе 2020 года была проведена операция. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. Об этом сообщили 26 апреля в информационном центре следственного комитета России. «В социальной сети сообщалось, что в Тюмени на 10-м километре Велижанского тракта в 2020 году была организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. До настоящего времени она не ликвидирована. Местные жители опасаются наступления негативных последствий для окружающей среды», — пишут в ведомстве. По их словам, исполнение поручения, а также процесс проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести необходимое расследование и представить доклад о результатах. Ранее председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин занялся вопросом тюменки, которой в январе 2020 года была проведена операция. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью.