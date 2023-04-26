26 апреля 2023

Бастрыкин взял под контроль случай нарушения утилизации опасных отходов в Тюмени

Председатель СК РФ Бастрыкин проконтролирует нарушение утилизации опасных отходов в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
До настоящего времени свалка с опасными отходами не была ликвидирована Фото:

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. Об этом сообщили 26 апреля в информационном центре следственного комитета России.

«В социальной сети сообщалось, что в Тюмени на 10-м километре Велижанского тракта в 2020 году была организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. До настоящего времени она не ликвидирована. Местные жители опасаются наступления негативных последствий для окружающей среды», — пишут в ведомстве.

По их словам, исполнение поручения, а также процесс проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести необходимое расследование и представить доклад о результатах.

Ранее председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин занялся вопросом тюменки, которой в январе 2020 года была проведена операция. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью.

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. Об этом сообщили 26 апреля в информационном центре следственного комитета России. «В социальной сети сообщалось, что в Тюмени на 10-м километре Велижанского тракта в 2020 году была организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. До настоящего времени она не ликвидирована. Местные жители опасаются наступления негативных последствий для окружающей среды», — пишут в ведомстве. По их словам, исполнение поручения, а также процесс проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести необходимое расследование и представить доклад о результатах. Ранее председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин занялся вопросом тюменки, которой в январе 2020 года была проведена операция. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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